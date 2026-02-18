ElPozo Murcia se va humillado de la Copa del Rey

ElPozo Murcia se despidió de la Copa del Rey ante el Barça (1-7). Se sabía que iba a ser un encuentro complicado, ya que se enfrentaban los dos mejores equipos de la competición doméstica, pero solo uno podía salir victorioso. El conjunto azulgrana supo aprovechar bien sus oportunidades y no paró hasta dejar a los de Josan González tirados por el suelo. A los locales se le escapa el primer título de la temporada, y tienen que mejorar muchas cosas si quieren que llegue alguno en lo que resta de campaña.

El Palacio de los Deportes de Murcia se vistió de gala, con el parqué azul, para acoger los cuartos de final de la Copa del Rey en el día que la famila de ElPozo despició a José Fuertes, por quien se guardó un minuto de silencio. La batalla comenzó con un ElPozo enérgico, arrancando con un ritmo alto, buscando arrinconar al rival desde el primer minuto. Gadeia y Rafa Santos fueron los primeros en avisar, con un disparo cruzado del primero, después de robar el cuero en la frontal, y un remate al larguero del pívot en segunda instancia.

Poco a poco el Barça también fue aumentando el ritmo, poniéndose a la altura de los de Josan González. A pesar de que las ocasiones estaban siendo mayoritariamente del cuadro local, los errores le dieron la ventaja a los catalanes. Un fallo defensivo propició una contra del Barça, comandada por Antonio, el MVP del último Europeo, quien consiguió sacar un penalti sobre Henrique. El propio futbolista culé fue el encargado de transformar la pena máxima y no perdonó.

Minuto de silencio en honor a José Fuertes / Israel Sánchez

En los siguientes cuatro minutos, el partido se le escurrió por completo a ElPozo Murcia. Acto seguido del tanto de Antonio, un mal despeje de Adrián Rivera en un saque de esquina provocó el segundo del Barça. El jugador murciano anotó en propia puerta intentando despejar el centro.

ElPozo Murcia, fruto de la desesperación, de querer conseguir su primer tanto, aumentó la línea de presión, asumiendo riesgos, como el del tercer tanto. Un despeje de Pito desde su área encontró a Eric Martel solo en campo contrario. El jugador culé, con mucho tiempo para pensar, definió con una vaselina sobre Henrique.

Tras el tiempo de descanso, los jugadores de ElPozo Murcia tenían la complicada misión de darle la vuelta a un 0-3 en contra. Si el reto ya era difícil de por sí, se complicó aún más cuando Adolfo hizo el cuarto para el Barça. Una carrera por la banda derecha del futbolista culé terminó con un disparo cruzado, imposible para el meta brasileño.

Ficha técnica ElPozo Murcia: Henrique, Ricardo Mayor, Gadeia, Ricardinho y Rafa Santos-cinco inicial-; también jugaron: Marcel, David Álvarez, Edu Sousa, César Velasco, Bebe, Dener, Ligeiro y Adrián Rivera. Barça: Didac, Pito, Matheus, Gauna y Erick-cinco inicial-; también jugaron: Antonio, Pol Pacheco, Adolfo, Feixas, Touré, Sergio, Eric Martel, Joao Víctor y Catela. Goles: 0-1. Min. 15: Antonio, de penalti. 0-2. Min. 16: Adrián Rivera, en propia puerta. 0-3. Min. 19: Eric Martel. 0-4. Min. 25: Adolfo. 0-5. Min. 37: Eric Martel. 1-5. Min. 38: Rafa Santos. 1-6. Min. 39: Eric Martel. 1-7. Min. 39: Sergio. Árbitros: Antonio Jesús García y Javier Moreno. Tarjeta amarilla para el visitante Pito. Pabellón: Palacio de los Deportes de Murcia.

La calificativo con el que se definiría el partido del Barça es eficiencia. Es cierto que ElPozo Murcia gozó de muchas más ocasiones, pero con ningún resultado positivo. Los azulgranas, con muchas menos llegadas, consiguieron anotar cuatro tantos, demostrando ser un equipo más sólido y completo que el murciano.

Si ya estaba siendo duro el partido para ElPozo Murcia, los minutos finales iban a terminar de hundirlo. El portero-jugador de los murcianos no salió como lo esperado, ya que Eric Martel lo aprovechó dos veces para anotar a placer. Rafa Santos, entre medias, logró recortar distancias, pero ya era muy tarde. Y para rematar la fiesta, Sergio se sumó al carro y anotó el séptimo al segundo palo.

La derrota de ElPozo Murcia en la Copa del Rey fue dolorosa, sobre todo por la cantidad de ocasiones que generó. Pero, una vez más, los errores condenan demasiado, y el cuadro murciano es experto en cometerlos. Primer título de la temporada perdido para los murcianos, que ahora se agarran a la Copa de España y la liga como tabla de salvación.