El Duatlón Ciudad de Lorca pondrá en juego los títulos regionales absolutos

Lorca volverá a convertirse en epicentro del deporte regional el próximo fin de semana con la celebración, el sábado 21 de febrero, de la séptima edición del Duatlón Ciudad de Lorca, una prueba consolidada dentro del calendario oficial de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia (FTRM) que, además, este año encumbrará a los campeones regionales absolutos en categoría masculina y femenina, además de ser puntuable para el Circuito de la Liga Regional de Duatlón y la Megaliga regional. De forma paralela, se disputará el IV Duatlón de Menores ‘Ciudad de Lorca’, reforzando el carácter formativo y de promoción del deporte base del evento.

El concejal de Deportes del ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas; el responsable del Club Triatlón Lorca, Juan Bastida, y el presidente de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, Diego Calvo, han presentado esta importante cita deportiva que regresa a su ubicación original, la explanada de La Merced, junto al Centro de Visitantes de Lorca, un espacio que permite concentrar en un mismo entorno la salida, la meta, el área de transición y la zona de público, además de propiciar que el circuito a pie discurra por el conjunto histórico-monumental de Lorca.

En la prueba absoluta, los participantes deberán completar un recorrido compuesto por 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera, en una competición con drafting, conforme a la normativa técnica federativa. Los segmentos de carrera discurrirán por espacios tan emblemáticos como el Porche de San Antonio, la calle Cava, Plaza de España, calle Santiago, Juan de Toledo, calle Álamo, Alonso el Sabio, subida por San Patricio hasta Abad de Los Arcos, calle Hornos y regreso a La Merced. Los participantes realizarán dos vueltas en el primer segmento y una en el último. El segmento de ciclismo se disputará sobre un circuito completamente cerrado, con un trazado que combina zonas amplias y seguras, pensado para favorecer la competición y el trabajo táctico entre los participantes.

Por su parte, el Duatlón de Menores adaptará las distancias a cada categoría, desde juveniles hasta prebenjamines, fomentando la participación y el aprendizaje progresivo en el deporte del duatlón. Serán precisamente los duatletas menores los que inauguren el programa a partir de las 11:00 horas con salidas escalonadas por categorías: juveniles y cadetes, infantiles (12:00 horas), alevines (12:30 horas), benjamines (13:00 horas) y prebenjamines a las (13:15 horas). Por la tarde, a partir de las 15:00 horas, tendrá lugar la salida de la prueba absoluta.

La prueba contará con trofeos para los tres primeros clasificados en todas las categorías absolutas y de menores desde alevines, tanto en modalidad masculina como femenina. Asimismo, seentregarán trofeos por equipos en la categoría absoluta, estableciéndose la clasificación en función de la suma de los cinco primeros deportistas de cada club en línea de meta, siendo requisito indispensable la participación de un mínimo de cinco integrantes del mismo club para optar a estos premios.