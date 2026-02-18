Carlos Alcaraz, en Doha: dónde ver y a qué hora su segundo partido

Después de ganar en su estreno en el ATP 500 de Doha, el murciano Carlos Alcaraz tiene hoy miércoles su segundo encuentro en el torneo. En juego estará el pase a los cuartos de final y volverá a tener a un tenista francés como rival. Si en la primera ronda venció a Arthur Rinderknech en dos sets, ahora se mide a Valentin Royer, de 24 años de edad y con el que nunca se ha encontrado en el circuito ATP.

Alcaraz vence a Rinderknech, alcanza 150 victorias en pista dura y pasa a octavos / Efe

Royer, que ocupa el puesto 60 de la clasificación mundial, derrotó a su compatriota Pierre-Hugues Herbert (190 ATP) en dos sets en la primera ronda (6-0 y 6-3). Nacido en Neuilly-sur-Seine el 29 de mayo de 2001, ha llegado a Doha después de encadenar cinco derrotas en los torneos que había disputado con anterioridad en 2026. Cayó en Hong Kong ante Etcheverry, contra Comesana en Aucklandm, frente a Taylor Fritz en el Open de Australia, y contra Fils en el ATP 250 de Montpellier. En 2025 fue finalista en el ATP 250 de Hangzhou, donde cayó ante Bublik, y ganó dos Challenger que se disputaron en Kigali, en Ruanda, a principios de un año que lo inició en el puesto 197 de la ATP y lo cerró en el 56.

El murciano llega a este enfrentamiento invicto en 2026. El número 1 del mundo, que se embolsa más de un millón de euros solo por participar en Doha, cantidad que también recibe Jannik Sinner, acumula en su carrera 150 victorias en pista rápida, 103 en tierra batida y 35 sobre hierba con solo 22 años de edad. Este año lleva ya ocho victorias consecutivas y hoy va a por la novena.

Dónde verlo y a qué hora

El partido cerrará la jornada en la pista principal. Se disputará en torno a las siete y media de la tarde, cuando acabe el duelo entre Popyrin y Sinner que se inicia dos horas antes. Se podrá ver en Movistar.