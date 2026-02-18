Alcaraz firma su mejor inicio de año de vuelta a los cuartos

Nueve y sumando para Carlos Alcaraz en un inicio de 2026 de ensueño. Después de conquistar el ansiado Open de Australia, el murciano ha llegado a Doha con la intención de conquistar otro de los títulos que le faltan por postrar en sus vitrinas y tras superar a Valentin Royer en segunda ronda (6-2 y 6-3) ya está a solo tres pasos.

Victoria trabajada ante el francés, que le sirve al tenista de El Palmar para firmar su mejor inicio de año en el tenis profesional superando las ocho victorias iniciales de 2023, cuando consiguió ganar el torneo de Buenos Aires y alcanzar la final de Río de Janeiro en sus primeros torneos, tras perderse el Open de Australia por lesión.

Lejos quedan todavía las catorce que consiguió en 2020 en torneos ITF, aunque viendo la inercia que lleva en este inicio de temporada no se puede descartar nada en absoluto. Ante Royer volvió a demostrar que es capaz de sacar sin dificultad los días sin brillantez y pese a volver a cometer más errores de los habituales (26), supo sacar el partido adelante sin dejar escapar un set, aunque cerca estuvo en el segundo.

Estadísticas del partido entre Carlos Alcaraz y Valentin Royer / Europa Press

Versión solvente en el inicio del partido que le valió para llevarse el set sin demasiados problemas ante un Royer de menos a más que tuvo su mejor momento en los primeros compases del segundo parcial, que llegó a tener en su mano con la oportunidad de cerrarlo con su servicio.

Pero en el momento de la verdad, Alcaraz dio el acelerón necesario y al francés se le hizo una montaña al verse con la posibilidad de mandar el partido al tercer set. "Hubo momentos en los que pensé en ganar el tercer set. No voy a mentir" aseguró el español al final del partido

Del 2-5 al 7-5 para poner rumbo a los cuartos de final, ronda en la que se despidió el año pasado. Esta vez, se medirá ante el ruso Karen Khachanov, otro rival que domina a la perfección en el cara a cara particular (5-0).

El ruso superó en segunda ronda a Fucsovics en un duro encuentro (6-2, 4-6 y 6-4) y volverá a medirse con el murciano después de su último duelo el pasado mes de mayo en el Masters 1000 de Roma, en el único duelo en el que le ha podido arrebatar un set.