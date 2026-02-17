Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salario MínimoModelo EGBHuelga de MédicosMara SalvatruchaEntrenador FC Cartagena
instagramlinkedin

Baloncesto

Seis elegidos para el Partido de las Aficiones de CaixaBank en la Copa del Rey

Los aficionados que participarán en el partido de CaixaBank, con David DeJulius

Los aficionados que participarán en el partido de CaixaBank, con David DeJulius / UCAM Murcia CB

La Opinión

La Opinión

CaixaBank, que es uno de los patrocinadores del UCAM Murcia, ha formado un equipo para participar en una actividad denominada El Partido de las Aficiones, que se desarrollará el viernes en Valencia. Hernández, Miñarro, Rafa, Bermúdez, Fran y Argilés, que estuvieron ayer en un acto con David DeJulius donde recogieron sus equipaciones, serán los representantes del club murciano en un cuadrangular que se celebrará en L’Alquería, junto al Roig Arena, donde tendrán como rivales a equipos de aficionados de Valencia Basket, Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents