Seis elegidos para el Partido de las Aficiones de CaixaBank en la Copa del Rey

CaixaBank, que es uno de los patrocinadores del UCAM Murcia, ha formado un equipo para participar en una actividad denominada El Partido de las Aficiones, que se desarrollará el viernes en Valencia. Hernández, Miñarro, Rafa, Bermúdez, Fran y Argilés, que estuvieron ayer en un acto con David DeJulius donde recogieron sus equipaciones, serán los representantes del club murciano en un cuadrangular que se celebrará en L’Alquería, junto al Roig Arena, donde tendrán como rivales a equipos de aficionados de Valencia Basket, Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife.