Baloncesto
Seis elegidos para el Partido de las Aficiones de CaixaBank en la Copa del Rey
CaixaBank, que es uno de los patrocinadores del UCAM Murcia, ha formado un equipo para participar en una actividad denominada El Partido de las Aficiones, que se desarrollará el viernes en Valencia. Hernández, Miñarro, Rafa, Bermúdez, Fran y Argilés, que estuvieron ayer en un acto con David DeJulius donde recogieron sus equipaciones, serán los representantes del club murciano en un cuadrangular que se celebrará en L’Alquería, junto al Roig Arena, donde tendrán como rivales a equipos de aficionados de Valencia Basket, Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- En directo: Alcorcón-Real Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados