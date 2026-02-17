El murciano Izan Almansa se consolida en una selección española con hasta seis novedades

El murciano Izan Almansa, jugador del Real Madrid, se mantiene en la convocatoria de la selección española que el técnico Chus Mateo anunció ayer. Una lista que incluye seis novedades entre los 16 citados para el doble enfrentamiento que el combinado nacional tendrá ante Ucrania, duelos correspondientes a la segunda ventana de clasificación para la Copa del Mundo de Catar 2027.

El pívot murciano, que compagina el primer equipo del Real Madrid con el U22, es la sexta ocasión que es citado con la selección absoluta tras un anuncio tuvo lugar en Oviedo, donde el próximo lunes 2 de marzo se celebrará el segundo de los enfrentamientos ante el combinado ucraniano tras haberse medido en tierras letonas el viernes 27 de febrero.

Chus anunció una lista compuesta por dieciséis jugadores entre los que se incluyó a Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluís Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Álex Reyes (BAXI Manresa), Oriol Paulí (Hiopos Lleida), Izan Almansa (Real Madrid) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife).

Además, la convocatoria contó con seis novedades para esta doble cita con la citación de Pierre Oriola (BAXI Manresa), Ferrán Bassas (BAXI Manresa), Sergi Martínez (Bàsquet Girona), Eric Vila (Dreamland Grancanaria), Miguel González (Casademont Zaragoza) e Isaac Nogués (Valencia Basket).