'Media Day' copero del UCAM Murcia: ilusión y ambición en Los Jerónimos

El UCAM Murcia CB ha celebrado este martes su tradicional 'Media Day' en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos, en el Campus de la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), como acto previo a su viaje hacia Valencia para disputar la Copa del Rey 2026.

La presidenta, María Dolores García, directivos, jugadores y cuerpo técnico estuvieron presentes durante una jornada en la que la plantilla que dirige Sito Alonso posó y atendió a los medios de comunicación para compartir sus sensaciones antes del gran desafío copero, que arrancará mañana en el Roig Arena. No obstante, el acto contó con la ausencia del capitán Jonah Radebaugh, quien continúa su recuperación de un proceso vírico que ya le impidió disputar el duelo del pasado sábado ante el San Pablo Burgos en la ACB.

La plantilla del UCAM Murcia CB durante el 'Media Day' celebrado en Los Jerónimos. / UCAM Murcia CB

El equipo universitario afrontará su cuarta participación en este torneo, tres de ellas en los últimos cinco años, y lo hace con la intención de intentar sorprender al Barça en los cuartos de final este viernes (21.00 horas, DAZN). Será la segunda vez que se enfrente a los azulgranas en la Copa, ya que la primera fue en las semifinales de Granada en 2022. Además, el duelo cuenta con el aliciente de que el club universitario ha superado a los azulgranas en los dos partidos que se han disputado esta temporada en la Liga Endesa, algo que nunca antes había ocurrido en sus 40 años de historia.

Después de firmar su la mejor primera vuelta de su historia, con 11 victorias y 6 derrotas, que le permitieron finalizar en la quinta posición, el equipo universitario contará el respaldo de una afición que se prevé masiva en la capital del Turia. Y es que se espera que unos 3.000 seguidores murcianos se desplacen este fin de semana para mostrar su apoyo en el torneo.