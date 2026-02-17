Dos medallas para Murcia en el Nacional de Powerlifting Paralímpico

El Campeonato de España Absoluto y por Clubes de Powerlifting Paralímpico 2026, también conocido como halterofilia adaptada, contó por primera vez con la participación de un equipo murciano.

La gran protagonista de la delegación regional fue Victoria Vilariño, quien se proclamó campeona de España en la categoría femenina de -73 kilos, logrando la medalla de oro tras una actuación sobresaliente que confirma su progresión deportiva. Su triunfo supone un hito no solo a nivel individual, sino también para el desarrollo de este deporte en la Región.

Por su parte, Michael Landeta firmó una destacada participación al alcanzar la tercera posición en la categoría masculina de -107 kilos. Esta primera presencia murciana en un campeonato nacional abre la puerta a la participación en otros eventos nacionales.

Con la vista puesta en el próximo Campeonato de España por Autonomías, que se celebrará el próximo mes de mayo, las expectativas son altas de Murcia. Desde el entorno técnico y deportivo de los deportistas confían en que estos resultados sean solo el comienzo de una etapa prometedora, con más representación y nuevos éxitos para el parapowerlifting murciano.