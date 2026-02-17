Carrera de la Mujer 2026
Juver, patrocinador de la segunda prueba infantil de la Carrera de la Mujer
Podrán participar niñas y niños hasta 11 años de edad
Por segundo año consecutivo, la cita del próximo 8 de marzo incluirá una carrera infantil donde niñas y niños participarán juntos para promover la igualdad desde temprana edad. La firma Juver, que obsequiará a los participantes con regalos y productos, se ha convertido en el patrocinador principal de esta actividad en la que habrá tres pruebas según edad: de 0 a 5 años (200 metros), de 6 a 8 (500) y de 9 a 11 (1.000).
Las mismas darán comienzo a las doce de la mañana en el entorno de la Convalecencia, bajo el arco de salida y meta de la prueba absoluta. Para esta actividad hay 500 dorsales, de los que quedan menos de 200, por lo que ya se ha batido el número de participantes de su primera edición. Los dorsales se podrán recoger tanto en el Centro Comercial Thader como el día de la carrera, y en la línea de meta, los participantes recibirán los obsequios, una medalla y un diploma.
