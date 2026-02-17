El Jimbee busca cambiar el chip en una noche de Copa

El Palacio de los Deportes de Cartagena acoge esta noche (20.30 horas) una de esas citas que marcan el rumbo de la temporada. Jimbee Cartagena Costa Cálida e Inter Movistar se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey, a partido único, con una plaza en la Final Four de mayo en Cáceres en juego. El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal oficial de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol.

El conjunto cartagenero afronta el choque en un momento delicado. Los de Duda llegan tras encadenar tres derrotas consecutivas, una situación poco habitual en un equipo que ha hecho de la regularidad una de sus principales señas de identidad en las últimas temporadas. Tras el parón internacional, el Jimbee cayó con claridad ante Osasuna Magna (6-3) y posteriormente cedió en el Palacio, en un encuentro un tanto extraño, frente a Córdoba Patrimonio (0-1), resultados que se suman al tropiezo anterior frente a Alzira antes del Europeo.

Dinámica negativa

Una dinámica negativa que obliga al cuadro rojiblanco a cambiar el chip en una cita de máxima exigencia. El objetivo no es otro que seguir soñando con un título que todavía se resiste en la historia del club cartagenero. Para ello, el equipo dirigido por Duda deberá recuperar su mejor versión competitiva, esa que suele aparecer en las grandes citas y en las eliminatorias a vida o muerte.

El desafío no será sencillo. Enfrente estará el Movistar Inter, el club más laureado del fútbol sala español y un rival acostumbrado a manejar la presión en escenarios decisivos. El precedente entre ambos esta temporada invita al optimismo moderado para los locales. En el encuentro liguero disputado en Madrid, el Jimbee logró rescatar un empate (2-2) en un duelo muy competido. El conjunto madrileño se adelantó en la primera mitad, pero los tantos de Motta y Waltinho en el tramo final permitieron equilibrar el marcador.

Se prevé un choque muy igualado entre dos plantillas de enorme potencial que, sin embargo, no han encontrado la regularidad esperada en el campeonato doméstico. Jimbee Cartagena e Inter Movistar ocupan actualmente la sexta y quinta posición en liga, respectivamente, ambos alejados del liderato del Barça y mostrando una irregularidad que contrasta con la calidad de sus plantillas. Sin embargo, el formato de partido único elimina cualquier margen de error y convierte el duelo en un escenario imprevisible en el que cualquier detalle puede resultar decisivo.

Además, el enfrentamiento de esta noche será solo el primer capítulo de un pulso que tendrá continuidad en apenas un mes. Ambos equipos volverán a verse las caras en los cuartos de final de la Copa de España que se disputará en Granada, en otro duelo directo con un título en juego. Dos torneos, dos eliminatorias y un mismo objetivo: no quedarse fuera de la lucha por los trofeos.

Pese a la mala racha reciente, se espera un gran ambiente en el Palacio de los Deportes. La afición cartagenera, fiel en las grandes ocasiones, volverá a respaldar a los suyos con la confianza de que el equipo de Duda ofrece su mejor versión cuando hay títulos en juego. El Jimbee se agarra a su fortaleza competitiva en las eliminatorias y al empuje de su público para romper la dinámica negativa y dar un paso más hacia una Final Four histórica.

Noticias relacionadas

Con todo por decidir y sin red de seguridad, Cartagena se prepara para una noche apasionante en la que solo uno seguirá soñando con la Copa del Rey.