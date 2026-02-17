El Jimbee arrasa al Inter y se mete en la Final Four de la Copa del Rey

Partidazo del Jimbee Cartagena y fiesta en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El cuadro rojiblanco superó por 7 goles a 2 a Inter Movistar para meterse en la Final Four de la Copa del Rey, que se disputará el último fin de semana de mayo. Juninho, Tomaz, Chemi, Motta, Waltinho por partida doble y Lucas Arias fueron los goleadores locales.

Arrancó mucho mejor el partido el Jimbee Cartagena. Desde el primer minuto, los de Duda fueron a por el primer tanto con más intensidad y precisión. Lo intentaron por mediación de Chemi, Osamanmusa y Pablo Ramírez, hasta que una acción muy bien hilada llevó el premio al marcador.

Una gran jugada colectiva terminó en el 1 a 0 cuando Motta cambió de ritmo para deshacerse de su paz por la derecha. La superioridad generada por el italobrasileño provocó espacios y el pase a Pablo Ramírez al borde del área rompió a la defensa interista. La dejó Ramírez para Juninho, que la esperaba libre de marca en el segundo palo, y el cierre le pegó fuerte arriba para superar a Jesús Herrero.

El tanto dio alas a los locales, que continuaron mejor, pero que tuvieron que cerrar filas ante el intento de respuesta de Inter Movistar. En un contexto de máxima intensidad y de ida y vuelta empezaron a llegar las faltas tras el ecuador del primer tiempo. Tanto fue así que el Jimbee acumuló cinco y cometió la sexta para el doble penalti que chutó Pani. El paradón de Chemi mantuvo la ventaja de los suyos, como ya había hecho en acciones anteriores.

Antes del descanso, Chemi se mantuvo fuerte y Mellado casi encuentra el gol desde su campo. En la segunda parte, el Jimbee materializó su superioridad con hasta seis goles.

En el primer minuto del segundo tiempo marcó Tomaz después de un centro raso de Mellado al segundo palo, donde entró el cierre en plancha para hacer el 2 a 0 a placer. Respondió rápido el Inter con el 2 a 1 con un golazo de Pani, que recibió en carrera para superar a Chemi con una vaselina escorado a la derecha veinte segundos después del gol local.

No tardó tampoco el Jimbee en volver a aumentar su ventaja. Fue precisamente Chemi, quien se animó desde atrás ante la pasividad interista. Le pegó fuerte de puntera a la escuadra para hacer el 3 a 1 en el 23 de juego.

Sin respuesta del Inter, el 4 a 1 llegó tras un cambio de banda que controló Motta para disparar al primer palo en carrera. Falló Jesús Herrero y el balón se coló en su portería. Todo parecía hecho para el Jimbee, pero Javi Mínguez recortó distancias con el 4 a 2 en un despiste defensivo cuando los visitantes jugaban de cinco. Entonces, Chemi detuvo sobre la línea un balón que podía haber supuesto el 4 a 3.

Tras un tiempo muerto de Alberto Riquer, llegó la cascada de goles rojiblancos. El Inter se volcó, pero cometió errores que permitieron el 5 a 2, el 6 a 2 y el 7 a 2 definitivo en apenas treinta segundos, de Waltinho por partida doble y Lucas Arias. Los tres minutos finales, con el partido decidido, sirvieron para certificar el pase a la fase final del Jimbee.

Partidazo el vivido en el Palacio de los Deportes de Cartagena con un Jimbee superior. Disfrutó la parroquia rojiblanca en la grada y ya espera rival el cuadro portuario en la Final Four de la Copa del Rey.