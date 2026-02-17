Poca ilusión entre la afición del FC Cartagena de cara al partido frente al Real Murcia

La lejanía del equipo con respecto al objetivo marcado a principios de temporada, que debería ser lo mínimo exigible para un recién descendido de Segunda División, ha mermado mucho la ilusión de la parroquia albinegra. A pesar de la victoria del pasado domingo frente al Marbella y el hecho de haber empatado a puntos a su máximo rival justo antes de medirse a él en la Nueva Condomina, en Cartagena no hay mucho ánimo de derbi. Faltan alicientes y sobran desilusiones, como la experimentada el mismo domingo con la decisión en el banquillo.

Todo ello se ha visto reflejado en el ritmo de venta de las entradas para el partido frente al Real Murcia del próximo domingo, 22 de febrero. De las 4.000 entradas puestas a la venta para la afición visitante, los albinegros apenas han agotado unas 750.

En la Nueva Condomina, por ahora, serán dos los sectores cedidos a los cartageneristas, en el fondo norte alto. Si el ritmo aumenta y se retiran más entradas, el club grana habilitará más espacio para los portuarios.

Por su parte, el Real Murcia ya ha vendido más de 16.000 entradas locales. Todos los aficionados murcianistas, abonados o no, deben retirar su entrada al tratarse del ‘día del club’. Los precios oscilan entre los 13 y los 17 euros para abonados y los 25 a 30 para no abonados.