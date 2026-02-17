Crisis en el Real Murcia: Adrián Colunga, ¿la siguiente víctima de un modelo fallido?

Pocos miran ahora mismo al banquillo del Real Murcia. Y eso que cinco jornadas sin ganar son más que suficientes en un club tan impaciente como el grana. Posiblemente el murcianismo se empiece a dar cuenta de que, después de cinco entrenadores en dos temporadas y media, el problema está en otro lado. Pero, con todavía quince jornadas por disputar y con el equipo dando pasos de gigante hacia atrás, ya puede Adrián Colunga volver a hacer milagros si no quiere convertirse en la próxima víctima del sistema. Aunque ahora mismo las críticas de la grada vayan más destinadas a los jugadores que al entrenador, las opiniones del palco van por otro lado. Por lo que todo lo que no sea ganar el derbi, o por lo menos puntuar dando una buena imagen, dejaría más que tocado al asturiano.

Habrá que esperar al domingo para ver si por fin llega la reacción del Real Murcia. Habrá que esperar al derbi para ver si los granas, de la mano de Colunga, son capaces de resucitar por segunda vez. Pero después de lo visto en Santo Domingo, quinta semana en la que los granas no logran una victoria, a Colunga se le está poniendo cara de Etxeberria, y no hace falta recordar cómo acabó el ‘proyecto Etxeberria’.

Porque tres meses y medio después de que Adrián Colunga llegase al banquillo de Nueva Condomina para rescatar al Real Murcia y rescatar al propio Felipe Moreno -llegó a sumar 22 puntos de 27 posibles-, la ‘burbuja Colunga’ se ha desinflado y el Real Murcia se ha vuelto a dar de bruces con la realidad, y la realidad no es otra que la que ya sufrió Etxeberria.

Sin gol desde el 18 de enero

Desde el pasado 4 de enero no gana el Real Murcia, un Real Murcia que no marca un gol desde el pasado 18 de enero y que ha encajado seis en los últimos cinco partidos; un Real Murcia que ahora mismo está más cerca del descenso que del play off, un Real Murcia que tiene doce puntos menos que el Sabadell y el Atlético B -primero y segundo clasificado-, a falta de que los granas recuperen el partido aplazado frente al Marbella.

Un Real Murcia que empezó enero sin centrales y que ve cómo llega marzo y sigue sin centrales; un Real Murcia plagado de lesiones en la zaga que no se le ocurre otra cosa que firmar en enero a un defensa lesionado; un Real Murcia que nos vendió a Moyita como ‘fichaje invernal’, y que ha visto cómo Moyita vuelve a la enfermería después de jugar 36 minutos ante el Teruel -reaparecía después de tres meses-; un Real Murcia que durante toda la primera vuelta se desangró en el centro del campo por la falta de jugadores que dieran juego, y que, después de toda una ventana de fichajes, ha sido incapaz de conseguir un refuerzo para esa zona.

Munúa, Alfaro, Fran, Joseba...

Y mientras tanto, Adrián Colunga, el mismo Adrián Colunga que en diciembre recibía todo tipo de elogios de un Felipe Moreno que transmitía haber encontrado al ‘amor de su vida’, va camino de convertirse en otra víctima de un modelo fallido, un modelo fallido que ya costó el cuello a Mario Simón, al que no se renovó porque se iba a dar un paso al frente para confeccionar a un Real Murcia campeón, un Real Murcia ‘campeón’ que no se clasificó ni para el play off después de una temporada desastrosa con Recio, Munúa, Alfaro...

Pero como no hay mal que por bien no venga, Felipe Moreno dijo reflexionar para aprender de sus errores, y elevó su apuesta para lanzar un nuevo modelo con Goiria en la dirección deportiva y Fran Fernández en el banquillo. Al final de esa campaña 24-25 tampoco hubo ascenso, sin embargo, por lo menos, se volvió a un play off.

Como jugar una fase de ascenso no era suficiente, como el estilo de juego de Fran Fernández no era atractivo..., Felipe Moreno volvió a reflexionar. Lo que no se sabe si la reflexión llegó antes o después de decapitar al almeriense. Porque la reflexión convirtió a Goiria en el líder supremo, y el líder supremo apostó por Etxeberria, pero en octubre tanto Etxeberria como Goiria estaban fuera, y con Etxeberria y Goiria, fuera; Felipe Moreno volvió a reflexionar. Y en esta ocasión el resultado de la reflexión fue el ascenso de Colunga del filial y la creación de una comisión deportiva con Pedro Asensio como cabeza visible.

Con marzo asomando, Colunga ya está más que cuestionado. Y todo lo que no sea ganar el domingo al Cartagena en el derbi, dejará al asturiano más que ‘tocado’. Habrá que ver si eso ocurre, a qué modelo nos lleva la nueva reflexión de Felipe Moreno.