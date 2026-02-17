La credibilidad de Arribas, en juego con Federico Arias

La parroquia albinegra va de sorpresa a sorpresa en las últimas horas. Tras la primera victoria del equipo en 2026 del pasado domingo, la alegría se volvió amargura con el volantazo en el banquillo. Raúl Guillén, cartagenero y cartagenerista de pro, visiblemente emocionado en la rueda de prensa posterior a su triunfo, abandonaba el puesto solo dos horas más tarde en favor de Federico Arias, un completo desconocido. La afición, que esperaba un técnico con experiencia y conocimiento del fútbol de nuestro país, lo ha visto como un experimento que aleja las remotas posibilidades de lograr el objetivo.

La elección de Federico Arias para el banquillo del Fútbol Club Cartagena es, a todas luces, una metedura de pata. La primera grande de un Alejandro Arribas que ha tenido una entrada muy accidentada a la entidad cartagenera. El fichaje del desconocido técnico argentino se suma a un recuento con varios episodios rocambolescos: el cambio de comprador en última instancia, la compraventa en dos tiempos, las disputas internas por el poder o los bloqueos de la RFEF.

Aunque ha ido solventando Arribas los inconvenientes que ha encontrado a su paso, no ha dejado claro el exfutbolista varios puntos de su proyecto. La cantidad por la que ha comprado el club, la procedencia del capital o su relación con Felipe Moreno son cuestiones que siguen en el aire. También la intermediación del agente Gabriel Converse en dicha compraventa y que ahora parece estar vinculado al fichaje de Federico Arias.

Por bagaje, por preparación, por experiencia y por conocimiento, el primer entrenador escogido por la nueva directiva no es una buena elección. Arias lleva sin pararse en la banda dos años, habiendo dirigido su último partido en 2024. Y, por si fuera poco, el error de cálculo en cuanto a su licencia convierte la operación en un sinsentido.

El destino lo ha querido así. El entrenador rechazado por la afición nada más conocerse su llegada no puede dirigir al cuadro cartagenero. Como adelantó Onda Regional, no se lo permite su licencia. Aunque es la máxima formación para los banquillos de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la licencia Pro CONMEBOL no tiene la misma validez para la UEFA ni está homologada por la Real Federación Española de Fútbol. El fichaje se complica y el proyecto se ve perjudicado a nivel de confianza.

Alejandro Arribas, en el centro, en el palco en el partido FC Cartagena-Europa. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

Para entrenar en España, Federico Arias debe gestionar la convalidación de su título a través de la RFEF. No obstante, no cumple las condiciones que marca el convenio de colaboración entre UEFA y CONMEBOL, que reconocen mutuamente la formación de entrenadores entre federaciones. Debería el técnico solicitar una licencia de reconocimiento de competencias de la UEFA y cumplir con unos requisitos. En esos requisitos está el problema.

El principal escollo que ha encontrado el FC Cartagena para inscribir a su nuevo entrenador está en la experiencia del técnico. Para que la RFEF reconozca la titulación de Arias, este debe acreditar tres temporadas como entrenador en equipos de primera o segunda categoría en un país adscrito a la CONMEBOL en los últimos cinco años. Sin embargo, todo el bagaje del argentino no llega al año en los banquillos: cinco meses en Chacarita Juniors, de la Primera Nacional, que es la segunda división argentina, y un partido en Independiente Rivadavia.

Derbi en el horizonte

A seis días del derbi, el FC Cartagena no tiene entrenador. Esta es la surrealista situación a la que ha llegado el club tras destituir a Javi Rey a finales de enero. El tardío acuerdo con el entrenador gallego ya retrasó la inscripción de Raúl Guillén y esta circunstancia mantiene sin dirección a los cartageneristas justo antes de uno de los partidos más importantes del curso. El derbi frente al Real Murcia en la Nueva Condomina llega en seis días

Para intentar resolver el entuerto, la cúpula directiva del FC Cartagena estuvo reunida durante toda la tarde del lunes. Aún no ha anunciado movimiento alguno, ni tampoco del destino de Raúl Guillén tras dejar de ser entrenador interino del primer equipo. Se espera que en las próximas horas el club haga un anuncio sobre la situación de su banquillo.

Noticias relacionadas

Raúl Guillén podría volver al banquillo, con su licencia efectiva para entrenar, para dirigir al equipo en el derbi. Es el camino más corto para solventar este despropósito.