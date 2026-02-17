Carrera de la Mujer: once años, sesenta mil participantes

La undécima edición de la Carrera de la Mujer, que se celebrará en Murcia el domingo 8 de marzo, inició la cuenta atrás con la presentación oficial de la cita lúdico deportiva. El acto, que se celebró en el Puente de Hierro, también sirvió para dar a conocer la camiseta que se entregará con la bolsa de la corredora con el lema ‘Igualdad es Murcia’.

Hace once años, en 2016, este diario puso en marcha un evento que se ha convertido ya en un referente. De hecho, es el que más mujeres congrega en la Región. Y cuando finalice la undécima edición, porque no hubo interrupción ni con la pandemia, ya que se celebró una prueba virtual, sesenta mil mujeres se habrán puesto al menos en una ocasión el dorsal de la carrera.

Sonia Martínez: "Punto de encuentro y convivencia"

«Esta cita deportiva se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes en el calendario de nuestra Región. Por segundo año consecutivo, contaremos también con la carrera infantil, donde niños y niñas podrán compartir un espacio de igualdad y tolerancia, disfrutando de una jornada deportiva en familia», destacó Sonia Martínez, gerente de La Opinión en su intervención en un acto donde también estuvo presente Ana Belén Garrido, directora general de Mujer y Prevención de la Violencia de Género, y los concejales del ayuntamiento de Murcia Ascensión Carreño, de Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Miguel Ángel Noguera, de Deportes.

«Centros de mujeres, escolares, asociaciones, clubes de atletismo, empresas, colegios oficiales y un largo etcétera ya se han inscrito en una prueba que se ha convertido en un punto de encuentro y convivencia. Además, contaremos con corredoras de primer nivel, como Almudena García, Marta Belmonte, María Martínez, Eva Maza, Sabina Rico y María López, entre otras, que cuentan con un amplio palmarés», continuó diciendo Sonia Martínez.

Ascensión Carreño: «Un abrazo colectivo»

«La Carrera de la Mujer es uno de los eventos más potentes de nuestra ciudad, y este año cobra un significado especial al celebrarse el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Desde el Ayuntamiento queremos que esta edición sea un símbolo de unión y de visibilidad», destacó Ascensión Carreño, quien también apuntó que «no se trata sólo de una cita deportiva de 5 kilómetros, es nuestra forma de ocupar las calles, de reivindicar igualdad real a través del deporte y la convivencia. Queremos que el 8 de marzo la Plaza de la Cruz Roja sea el punto de partida de una marea imparable de mujeres de todas las edades porque nos reúne algo más que una carrera».

Carreño también destacó que «a lo largo de la historia, mujeres extraordinarias nos enseñaron a transformar el dolor en arte , en esperanza y en fortaleza. El corazón late más fuerte en esta carrera con memoria, esperanza y una fuerza que no se puede medir en cronómetros. Por ello, es un abrazo colectivo para el ayuntamiento de Murcia, es el punto de encuentro donde las historias individuales se convierten en una sola voz», terminó diciendo.

Patrocinadores y colaboradores se vuelcan con la prueba La Carrera de la Mujer cuenta con un amplio elenco de patrocinadores y colaboradores que hacen posible que cada año salga adelante una cita de una gran magnitud organizativa que corre a cargo del diario La Opinión y el Ayuntamiento de Murcia. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Juver, Centro Comercial Thader, Caja Rural Central, Gougo, Inversus, Grupo Orenes, Octopus Energy, Alma Secret, Colegio de Fisioterapeutas, Aromais, Aguas de Murcia, Vrío Europe, Quirón Salud, Estrella de Levante, Alcampo y La Boca Te Lía son en esta ocasión los patrocinadores principales. Además, otras empresas como DFM Rent a Car, Aquedeus-ElPozo Bienestar, Tahe, DSM Soluciones, Mercamurcia, Hefame, Coca Cola, Hero, Patatas Rubio, Mastrigo y Enjoy también colaboran y aportan productos, tanto a la bolsa de la corredora como en los stands que colocarán el día de la prueba en un amplio hospitality que se ubicará junto al escenario, que estará en el Puente de Hierro. A su vez, los colaboradores técnicos son el club Cuder Rugby Femenino Murcia, cuyas integrantes ayudarán en la entrega de dorsales en Thader y el día de la prueba; Comemillas Running, que tendrá un punto de animación en la Avenida Pío Baroja con el DJ Antonio Capel; los voluntarios de la Universidad de Murcia a través de UMUSport y la Unión de Federaciones Deportivas de la Región de Murcia, TAFAD Samaniego y Los Tractores del Pilar de la Horadada.

Ana Belén Garrido: «Historias de valentía»

El acto lo cerró Ana Belén Garrido en representación de la Comunidad Autónoma. La directora general puso que valor que «cada mujer que corre, acompaña, anima y lucha, representa una historia de valentía que merece ser contada y celebrada. Esto no solamente es un evento deportivo, es todo un símbolo, un espacio donde la fuerza colectiva se hace visible, donde el compromiso con la igualdad se convierte en un movimiento, y donde demostramos que cuando las mujeres avanzan, toda la sociedad lo hace con ellas. Celebramos a las mujeres que han abierto camino antes que nosotras, que rompieron barreras cuando casi nadie las veía, y que no se rindieron aunque a veces pareciera más fácil hacerlo», comentó.

Garrido también puso en valor a «las mujeres de hoy, a las que emprenden, investigan, cuidan, lideran, educan y trabajan cada día para construir un mundo más justo. Cada paso que daremos en esta carrera el próximo día 8 es un homenaje a todas ellas, a todas las que siguen luchando por sus sueños con dedicación, esfuerzo y una enorme generosidad, mujeres que con su ejemplo inspiran a niñas y a jóvenes a creer que no hay meta demasiado alta ni horizonte inalcanzable».