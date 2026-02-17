Carlos Alcaraz se estrena en el torneo del millón de euros

No es habitual que un ATP 500 tenga en su cuadro de participantes al número 1 y 2 del mundo. Pero en Doha sí lo han conseguido. La culpa la tienen los ‘petrodólares’. En concreto, la organización del que en 2025 fue considerado el mejor torneo del mundo de su categoría, ha pagado de fijo por participar en el mismo tanto al murciano Carlos Alcaraz como al italiano Jannik Sinner 1,2 millones de dólares, es decir, 1,1 millones de euros, según La Gazzetta dello Sport. Y así es como han convencido a las dos estrellas del tenis mundial para que estén en un torneo que no es obligatorio según la ATP.

Alcaraz y Sinner, por tanto, ganarán más del doble que el campeón de un torneo que arrancó ayer con victoria fácil y contundente de Jannik Sinner en primera ronda ante el checo Tomas Machac (6-1 y 6-4). Y hoy será el turno para el campeón del Open de Australia, el tenista más joven en la historia en tener en su palmarés al menos uno de los cuatro grandes torneos del circuito. Para Alcaraz será la reaparición después de su éxito en Melbourne y de renunciar a jugar en Rotterdam. Y para empezar, esta tarde, no antes de las siete y media (Movistar), se enfrentará a un jugador que aún no conoce la victoria esta temporada salvo en dos competiciones por naciones que ha disputado.

Un rival que áun no ha ganado este año

El francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 30 en el ranking mundial, no debe ser un gran escollo en el inicio de la gira en pista rápida, que después le llevará a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Hasta en cuatro ocasiones se han enfrentado ambos, cayendo todas del lado del murciano desde que en 2021 se vieron por primera vez las caras en el US Open. Después llegaron dos duelos en Queen’s, en 2023 y 2025, y la última vez en el pasado US Open que ganó el jugador de El Palmar.

El galo solo ha triunfado en 2026 en la United Cup contra Fabio Cobolli, y en la Copa Davis con Francia ante Eslovaquia. En el Open de Australia cayó en primera ronda contra el húngaro Fabian Marozsan, y también en su estreno en el ATP 500 de Rotterdam la semana pasada frente a Stefanos Tsitsipas.

Sinner y Alcaraz posan durante la conferencia de prensa celebrada en Seúl previa al partido / Agencias

En caso de superar hoy el primer escollo en Doha, donde el año pasado cayó eliminado en cuartos de final, en octavos de final se enfrentaría mañana miércoles a otros francés, Valentin Royer, mientras que el jueves se podría cruzar con el mallorquín Jaume Munar, Karen Khachanov o Fucsovics. Ya en semifinales, el viernes, le esperarían Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas en la antesala a la gran final del sábado, donde Sinner apunta a gran favorito junto con nombres como Bublik o Lehecka.

"Seguir creciendo"

Alcaraz, en las horas previas al inicio del torneo, comentó que «he estado entrenando bien. Obviamente, lo que hice en Australia fue increíble para mí y todavía lo pienso. Pero el tenis consiste en seguir adelante torneo tras torneo. Cada torneo es especial, y quieres dar el 100%», afirmó, quien añadió que pese a los éxitos alcanzados, necesita «seguir en el proceso de ser mejores, de seguir creciendo. Hay cosas en las que realmente quiero mejorar y desarrollar mi juego de la manera en la que quiero mostrarlo aquí y poder llevarlo a cabo en este torneo. Así que, más allá de los resultados, para mí sería una semana muy exitosa verme haciendo las cosas correctas dentro y fuera de la pista», terminó diciendo.