Baloncesto
Alejandro Gómez: "Si nos quitan un jugador, no hay problema"
El director general del UCAM Murcia afirma que le gustaría que Sito Alonso "no saliera nunca de aquí y será el entrenador mientras que yo esté"
El director general del UCAM Murcia, Alejandro Gómez, sabe que muchos jugadores de la plantilla se están revalorizando con la temporada que están realizando. De hecho, asume que algunos se marcharán antes o después: «No podemos hundirnos o pensar que cuando nos quiten un jugador vamos a dejar de ser competitivos. De eso nada», expresó el madrileño, quien puso el ejemplo de Rodions Kurucs, traspasado el pasado verano al Baskonia. En cambio, poniendo en valor a los que denominó como «otros héroes», sí que considera que sería un paso atrás perder «a la UCAM» o a gente que trabaja en el día a día codo con codo con él: «A mí, ahora mismo, que mañana la UCAM dijera que no quiere continuar con el baloncesto, me preocuparía un montón, no dormiría. Y si mañana me quitan a José Miguel Garrido, Felipe Meseguer, Rogelio Díz, Dimitris, Lucas Pérez, Pablo Ortín, Pangua o Carlos Grávalos, me preocuparía bastante más que si me quitan a un jugador. Porque esos son los que hacen que jugadores como Cacok, que vienen de no jugar en 20 meses, puedan hacerlo como lo está haciendo», dijo.
También habló de Sito Alonso, el técnico con el que ha ido a la Copa del Rey el club tres veces en los últimos cinco años: «Creo que Sito se ha pasado el juego en Murcia», empezó diciendo, para después añadir que «siempre he dicho que a nivel de construir y tener unos valores y tener una identidad, es alguien único». Pero no se quedó ahí, fue más allá sin temor a que sea preso de sus palabras en un futuro, algo muy común en el deporte profesional: «Me gustaría que no saliera nunca de aquí y será el entrenador mientras que yo esté. Debe ser el entrenador hasta que decida no entrenar. Y cuando no quiera, deberemos ser listos y tenerlo también porque tiene que formar gente en esa identidad que estamos generando, porque es alguien muy especial y creo que que hace que todos los demás podamos estar orgullosos de tenerle en Murcia».
