La afición del UCAM Murcia también ‘jugará’ la Copa

El UCAM Murcia CB no estará solo en la Copa del Rey de Valencia. Todo lo contrario. Solo habrá una afición más numerosa que la murciana, la del equipo anfitrión. Entre los abonos que muchos aficionados adquirieron el pasado mes de diciembre en la venta general y los que ha despachado la entidad, serán unos tres mil los seguidores que estarán en el torneo más atractivo del baloncesto español. La buena marcha del equipo, unido a que es un desplazamiento es cómodo y corto, ha animado a decenas de aficionados a estar con el UCAM, que disputará por cuarta vez en su historia, la tercera en el último lustro, la Copa.

Históricamente, las aficiones del Unicaja y, sobre todo, el Baskonia, han sido las más numerosas en el torneo. Pero las condiciones especiales que se dan para los murcianos en 2026, la van a convertir en la segunda con mayor cantidad de seguidores en las gradas del majestuoso Roig Arena.

Al margen de las actividades que la propia ACB ha organizado en la Fan Zone, que estará en el entorno del Roig Arena, el club y la empresa Estrella de Levante han promovido otros dos encuentros. El primer será el jueves por la noche, a partir de las doce. Será la Welcome Party, que se desarrollará en el Club Azza, una discoteca que se encuentra en el Palau Alameda, que dispone de tres espacios para la celebración de eventos. El acto contará con la participación del DJ Jorge Second, excomponente del grupo Second. La entrada es gratuita sin necesidad de conseguir invitación previamente.

Ya el viernes por la mañana, Estrella de Levante llevará a cabo un encuentro de la afición del UCAM Murcia previo al partido en el Polideportivo Quatre Carreres, que está junto a la Ciudad de las Ciencias y las Artes. Desde las doce y media de la mañana y hasta las cinco y media de la tarde, habrá una fiesta con paella valenciana y dos cervezas para aquellos que adquieran los tickets, que son al precio de 10 euros en preventa y de 15 el mismo día. El DJ Jorge Second volverá a amenizar el acto.

Al margen, diariamente, en la Fan Zone, en los aledaños del Roig Arena, los aficionados encontrarán actividades relacionadas con el baloncesto, food trucks y barras. Habrá conciertos, como el que ofrecerá el sábado por la noche DJ Nano, y por el escenario también pasarán grupos como La Azotea y La última Copa, y DJs como Ella pincha sola, Kid Rizzo y Ele DJ. Pero.

Otro de los eventos donde no faltarán los aficionados del UCAM Murcia será el Paseo de las Aficiones, que se desarrollará el sábado, a partir de las doce de la mañana. El punto de encuentro para todos los seguidores es el parking de L’Alquería, junto al Roig Arena. Desde allí partirá una marcha por las calles de Valencia que estará amenizada, como todos los años, por las charangas del Baskonia y el Unicaja Málaga.