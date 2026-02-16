UCAM Murcia CB: guía para los aficionados murcianos que acudan a la Copa del Rey

La afición del UCAM Murcia CB se ha movilizado para arropar a su equipo en la Copa del Rey de Valencia, que comienza el próximo jueves. Según los abonos despachados, serán unos tres mil los murcianos que estarán en la cuarta ocasión en la que el club va a disputar el torneo más atractivo del baloncesto español. Y por ese motivo, como ya ocurrió en 2022 en Granada y en 2024 en Málaga, habrá varias actividades para los desplazados, que también podrán disfrutar de todas las que ha organizado la ACB. A continuación detallamos todos.

Jueves, 19 de febrero. Welcome Party

Lugar: Club Azza, en el Palau Alameda (Carrer de Muñoz Seca, 6, 46010).

Hora: 0:00.

La Welcome Party para los aficionados del UCAM Murcia se desarrollará en el Club Azza, una discoteca en el Palau Alameda que organiza eventos de distinta índole, además de fiestas tanto por la tarde como por la noche. Se ha convertido en un referente en la ciudad de Valencia. Allí, en uno de los tres espacios en los que está dividido, se desarrollará un acto institucional para dar la bienvenida a la afición murciana. El acto contará con la participación del DJ Jorge Second, excomponente del grupo Second. La entrada es gratuita sin necesidad de conseguir invitación previamente.

Viernes, 20 de febrero. Punto de encuentro Estrella de Levante

Lugar: Polideportivo Quatre Carreres (C/Angel Villena s/n). Junto a la Ciudad de las Ciencias y las Artes.

Hora: de 12:30 a 17:30.

Como ya ocurrió en las últimas dos ocasiones en las que el UCAM estuvo en la Copa del Rey, la cervecera murciana Estrella de Levante ha organizado una fiesta como previa al encuentro que el equipo jugará a partir de las nueve de la noche en el Roig Arena contra el Barça. Allí los asistentes podrán adquirir tickest por 10 euros en preventa y 15 el día del evento que les dará derecho a un plato de paella valenciana y dos cervezas. El acto estará amenizado por el DJ Jorge Second.

De jueves 19 a domingo 21. Fan Zone

Lugar: aledaños del Roig Arena.

Hora: de 11:00 a 21:00 jueves, viernes y sábado, y de 11:00 a 19:00 el domingo

La Fan Zone, de acceso totalmente gratuito, contará con actividades, food trucks y barras. Al margen de mucho baloncesto, también habrá conciertos, música en directo y espectáculos. El concierto estrella será el que ofrecerá DJ Nano el sábado a las 23:30h, a la finalización de las semifinales, pero también actuarán dos grupos emergentes como La Azotea y La última Copa, y DJs como Ella pincha sola, Kid Rizzo y Ele DJ. Pero habrá más sorpresas.

Otro eje central en la Fan Zone serán dos canchas de baloncesto, abiertas para todos. En ellas Wilson preparará la ‘Copa Wilson’, en la que todos los aficionados podrán atreverse con diferentes retos y sumar puntos para su afición, obteniendo regalos los que más sumen.

También el UCAM Murcia CB tendrá un stand con sus productos en la Fan Zone, donde también se podrán adquirir las camisetas que se han lanzado con motivo de la Copa del Rey de Valencia.

Viernes, 20 de febrero. La Nit de la Copa

Lugar: club MYA, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Hora: 0:00

La noche del viernes se celebrará La Nit de la Copa en el club MYA. Será una fiesta temática sobre el torneo, con espacio interior y exterior, y con entradas a precio reducido para los 300 más rápidos

Viernes, 20 de febrero. El Partido de las Aficiones

Lugar: L’Alquería del Basket, junto al Roig Arena

Hora: todo el día

En una iniciativa de CaixaBank, equipos compuestos por siete aficionados de los clubes UCAM Murcia, Valencia Basket, Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife, disputará el viernes 20 el denominado Partido de las Aficiones. El formato será eliminatorio, con dos semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puesto, para garantizar que todas las aficiones disputen, al menos, dos encuentros y vivan una experiencia competitiva completa, como sus ídolos.

Sábado, 20 de marzo. Paseo de las Aficiones

Lugar: parking de L’Alquería, junto al Roig Arena.

Hora: 12:00.

El ya tradicional Paseo de las Aficiones, que desde hace unos diez años se celebra con motivo de la Copa del Rey en la matinal del sábado, reunirá a seguidores de todos los clubes en un encuentro que se ha convertido ya en tradicional.