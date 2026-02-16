El título de Federico Arias frena su llegada al banquillo del FC Cartagena

El FC Cartagena va de lío en lío. Desde la entrada de Alejandro Arribas en el club, todo ha sido bastante caótico. Compraventa accidentada, impagos del pasado, derechos federativos bloqueados… y ahora, un entrenador sin licencia. Como adelantó Onda Regional, el argentino Federico Arias, anunciado ayer a las 23.00 horas de la noche, no puede entrenar al FC Cartagena en Primera RFEF. El preparador carece de la convalidación de su título. Posee la licencia Pro Entrenador de la CONMEBOL, pero no la tiene homologada en España.

Tras la primera victoria del equipo en 2026, con Raúl Guillén en el banquillo de forma interina, el FC Cartagena anunció a su nuevo entrenador. Federico Arias, un completo desconocido para la parroquia albinegra y para el fútbol español, pues no tiene apenas experiencia en su país, argentina, ni por supuesto fuera de él. Sólo se conocía su trayectoria como futbolista en Rosario Central, Vélez, Quilmes, Tiro Federal o Belgrano, además de otras etapas en Argentina y el extranjero.

Como entrenador, Arias no suma ni siquiera un año juntando todas sus experiencias en el fútbol profesional. Asumió el mando del Chacarita Juniors argentino en la 21-22 y un año más tarde se hizo cargo del segundo equipo de Independiente Rivadavia. Llegó a dirigir un partido del primer equipo como interino. Su último partido fue en septiembre del 2024.

Su corto bagaje es el problema que ahora no le permite convalidar el título de entrenador. Aunque posee la máxima licencia para entrenar en las competiciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol -CONMEBOL-, su título no tiene validez para la UEFA sin una validación previa. Y Arias no reúne los requisitos mínimos, pues no ha entrenado el mínimo de tres años exigidos para homologar la licencia a través de la RFEF.

Noticias relacionadas

El club, que había convocado la rueda de prensa de presentación del entrenador, tuvo que cancelarla alegando motivos "logísticos" y de "planificación". Aún no ha aclarado nada al respecto de la situación, ni tampoco el destino de Raúl Guillén.