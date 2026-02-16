Fútbol
El temporal de viento, el gran protagonista de la jornada de Preferente
Aplazados los encuentros del sábado por la tarde
La jornada 22 en la Preferente Autonómica no se ha podido completar, ya que la alerta por viento impidió los encuentros previstos para el sábado por la tarde.
Lo más destacado del domingo ha sido la victoria del Alcantarilla en Lorquí. El equipo de Daniel Alvarez sigue escalando posiciones sin hacer ruido. Alhama y Sergio, en la segunda parte, certificaron con sus goles el triunfo de su equipo.
El San Javier no se dejó sorprender ante el Deportivo Murcia. Los locales repiten en el liderato por tercera semana consecutiva. Álvaro hizo dos en seis minutos, en el treinta y en el treinta y seis. Dani, cerca del final hizo el tercero.
El Lumbreras arañó un punto en Las Colonias. Marcó Iván para el Abarán a los nueve minutos, pero el lorquino Jesús Ros hizo el empate en el minuto setenta y seis.
El Algar dio un zarpazo en el campo José Kubala donde se llevó los tres puntos ante el Alhama. Palomeque debutó con victoria. Fernando abrió el marcador para los visitantes. Empató Mhamed. Azor hizo dos goles para abrir una brecha a favor de los algareños. Alexis acortó distancias. Rodrigo sentenció cerca del final. La mano del veterano técnico cartagenero empieza a notarse.
