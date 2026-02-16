Susana y Esther pondrán el ritmo a la Carrera de la Mujer

Susana García García, de 34 años, y Esther Iniesta Escudero, de 28, son monitoras multicisciplinares de Enjoy, en el barrio del Infante de Murcia. Ambas se estrenaron el año pasado en el Carrera de la Mujer. Al margen de realizar la prueba de cinco kilómetros que en esta ocasión se llevará a cabo el próximo 8 de marzo con salida y meta en el entorno del Jardín Chino, pusieron a bailar al ritmo de zumba a todas las participantes en ese post carrera cargado de actividades. Y en 2026, en la undécima edición, estas dos jóvenes simpáticas, que siempre tienen dibujada una sonrisa en sus rostros, que reparten alegría a diario entre los usuarios del gimnasio, volverán a hacer las delicias de todas, tanto las que competirán por los trofeos, como las que solo se sumarán a la fiesta andando con el fin de vivir una jornada muy deportiva con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Desde que abrió Enjoy hace tres años, Teresa Martínez, su directora, depositó toda su confianza en Susana y Esther. Ellas se encargan de dar clases de ciclo indoor, zumba, pilates, entrenamientos funcionales o body pump, entre otras actividades que ofrece una instalación con un amplio gimnasio y con dos piscinas, una climatizada y otra en su terraza, con la Catedral de fondo, donde también hay un solarium y pistas de pádel.

Susana y Esther, en uno de los estudios del Gimnasio Enjoy / Juan Carlos Caval

Esther y Susana harán bailar a todas las participantes en dos turnos. El primero irá desde las 10:30 hasta las 11:00 horas, para las que llegan primero a meta. Y el segundo, desde las 11:20 hasta las 12:00, destinado a las que cruzarán la línea de meta más tarde. Entre medias, la organización realizará la entrega de trofeos tanto de la categoría absoluta como por edades y por grupos. Todo ello se desarrollará frente al escenario que estará frente al Puente de Hierro, justo al lado del hospitality donde los patrocinadores de la prueba ofrecerán a las inscritas toda clase de productos para reponerse después del esfuerzo realizado.

Tanto Esther como Susana también se colgarán el dorsal y saldrán a correr por las calles de Murcia porque el gimnasio donde desarrollan su actividad laboral, ha querido convertir la Carrera de la Mujer en una gran fiesta colectiva. De hecho, ha convocado a todas sus usuarias a participar como equipo y poder optar así al premio destinado al gimnasio o centro deportivo más numeroso de la Carrera de la Mujer.

Noticias relacionadas

Susana y Esther, en la puerta de Enjoy / Juan Carlos Caval

Cuenta atrás para las inscripciones

La Carrera de la Mujer, que se disputa desde hace once años en Murcia con motivo del Día Internacional de la Mujer, está organizada por el Diario La Opinión, que cuenta con la colaboración de las concejalías de la Mujer, Políticas de Conciliación y Mayores, y Deportes del ayuntamiento de Murcia, y la Comunidad Autónoma, con la dirección deportiva de la Asociación Deportiva Correpormurcia.Las inscripciones se pueden formalizar a través de la web www.laopiniondemurcia.es/eventos/carreradelamujer/ o en la plataforma www.babelsport.com/evento/carrera-mujer-murcia-2026/. En esta edición, por segundo año consecutivo, se vuelve a convocar una carrera infantil, para niñas y niños de 0 a 11 años de edad, que se disputará en tres distancias a partir de las doce de la mañana y en la que competirán sin distinción de sexo para fomentar la igualdad desde temprana edad.