Baloncesto
¿Quién es Pablo Sevilla, el último murciano que ha debutado con el UCAM Murcia en ACB?
El alero, que llegó al filial universitario tras debutar en EBA en su primer año júnior, disfrutó de sus primeros minutos en ACB ante el Burgos
Pablo Sevilla Navarro (Molina de Segura, 13 de marzo de 2007) se convirtió en el partido ante el Burgos en el decimonoveno jugador murciano de la historia en debutar con el equipo en ACB. El último fue Fabián Flores, en la 23-24, y ahora le ha tomado el relevo este alero formado en el Molina Basket que entró en la convocatoria a última hora por estar con un virus Dani García, De la Torre y Radebaugh. Sevilla llegó al club universitario en la temporada 24-25 después de debutar en EBA con el Molina en la 23-24 siendo aún júnior de primer año. Ha sido internacional en 3x3 con selecciones españoles de categorías inferiores y en la actualidad juega la Liga U22, equipo con el que está promediando 10,2 puntos y 4,1 rebotes en 25 minutos de media.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia