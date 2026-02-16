Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

¿Quién es Pablo Sevilla, el último murciano que ha debutado con el UCAM Murcia en ACB?

El alero, que llegó al filial universitario tras debutar en EBA en su primer año júnior, disfrutó de sus primeros minutos en ACB ante el Burgos

Pablo Sevilla, en su estreno en ACB con el UCAM Murcia ante el Burgos

Pablo Sevilla, en su estreno en ACB con el UCAM Murcia ante el Burgos / Israel Sánchez

Dioni García

Dioni García

Pablo Sevilla Navarro (Molina de Segura, 13 de marzo de 2007) se convirtió en el partido ante el Burgos en el decimonoveno jugador murciano de la historia en debutar con el equipo en ACB. El último fue Fabián Flores, en la 23-24, y ahora le ha tomado el relevo este alero formado en el Molina Basket que entró en la convocatoria a última hora por estar con un virus Dani García, De la Torre y Radebaugh. Sevilla llegó al club universitario en la temporada 24-25 después de debutar en EBA con el Molina en la 23-24 siendo aún júnior de primer año. Ha sido internacional en 3x3 con selecciones españoles de categorías inferiores y en la actualidad juega la Liga U22, equipo con el que está promediando 10,2 puntos y 4,1 rebotes en 25 minutos de media.

