Baloncesto
El mes más heavy de Devontae Cacok
El UCAM Murcia está invicto en la segunda vuelta gracias a su juego coral y a las actuaciones individuales del pívot, que llega en un momento dulce a la Copa tras firmar promedios de 22,7 puntos y 5,7 rebotes en febrero
Es uno de los ‘cincos’ más bajos de la ACB con solo 2,01 metros de estatura. Llegó a Murcia el pasado verano después de conseguir el pasaporte jamaicano y convertirse en Cotonou. Y lo hizo precedido de una grave lesión cuando militaba en la Virtus de Bolonia que le hizo pasar en blanco casi una temporada. Por ese motivo, su fichaje generaba más dudas que certezas. Pero Devontae Calvin Cacok (Everton, Estados Unidos; 8 de octubre de 1996) ha ido despejando incógnitas, demostrando, como dijo en su presentación, que está «acostumbrado a enfrentarme y entrenar todos los días con jugadores más altos que yo».
Cacok había sido en su etapa en la NCAA el mejor reboteador en 2018 con un promedio de 13,5 capturas, además de ser elegido en una ocasión mejor defensor del año de su conferencia. Pasó por los Lakers, con los que ganó un anillo de campeón en la temporada del COVID. Estuvo en los Spurs, con los que solo jugó 7 partidos, y en la temporada 2022-2023 emigró a Europa para enrolarse en el CSKA de Moscú -solo disputó cinco partidos- y después recalar en la Virtus, donde jugó otros doce. En total, antes de venir al UCAM el pasado verano, solo había disputado 17 encuentros en dos temporadas en el baloncesto europeo.
De menos a más
Su primer mes en la ACB no fue nada llamativo. Promedió en octubre 8,3 puntos y 4,5 rebotes. Se mantuvo en la misma línea en noviembre, lastrado por las excesivas faltas personales que cometía en pocos minutos en pista. En diciembre, un mes con un balance de tres victorias y una derrota para el equipo, despuntó un poco más (13,3 puntos y 5,3 rebotes), para mantenerse prácticamente igual en enero, donde el equipo sufrió tres derrotas y solo ganó un encuentro (11 puntos y 4,8).
Pero en febrero Cacok ha vivido su mes más heavy y ha sido vital en la racha de tres victorias consecutivas en el arranque de la segunda vuelta. Sus minutos en pista han crecido, disputando una media de 21:01. En anotación se ha desmelenado, con 22,7 puntos, sacando especialmente partido a ese semigancho a tres metros del aro donde acaricia el balón, que entra en el aro y cae casi sin tocar prácticamente la red. Ha dado 1,3 asistencias y capturado 5,7 rebotes. Y su valoración por encuentro se ha elevado hasta los 27 créditos. Esos números los ha logrado teniendo enfrente a los ‘cincos’ del Barça o al croata Danko Brankovic, del Breogán, que mide 2,17 metros y que está siendo una de las sensaciones de la liga, frente al que fijó su tope anotador (24 puntos), así como en recuperaciones (3) y valoración (31). En el duelo ante el San Pablo Burgos del pasado sábado, frente al que el UCAM firmó su decimocuarta victoria, aportó 21 puntos, uno por cada minuto que estuvo en pista, y 7 rebotes, tres de ellos ofensivos.
Un trabajo específico semanal
Detrás del crecimiento del rendimiento del jugador hay un trabajo específico del cuerpo técnico. El pasado viernes, en rueda de prensa, Sito Alonso justificó la ausencia del pívot en el encuentro ante el Rostock en la FIBA Europe Cup. Y el técnico desveló la metodología de entrenamientos que aplica al pívot: «Hay algunos jugadores de la plantilla a los que no les interesa el impacto, como a Cacok, y por eso no hacen ese trabajo durante la semana. Eso, unido a quitarle cuatro vuelos y tres horas y media de autobús, para un jugador como Devontae es fundamental», explicó el entrenador.
Y así llega a la Copa del Rey de Valencia el pívot del UCAM Murcia, que ha contribuido desde el poste bajo al resurgir de un equipo que ha pasado de ganar un partido de cinco, a llevar a su casillero cuatro de los últimos cinco.
El Barça arrolla con tres canteranos y sin Satoransky, Vesely y Punter
El FC Barcelona, rival del UCAM Murcia el próximo viernes enlos cuartos de final de la Copa del Rey, arrolló ayer al Baxi Manresa en el Palau Blaugrana (97-60) en un partido donde su entrenador, Xavi Pascual, no pudo contar con el base Tomas Satoransky, con problemas en la espalda, el pívot Jan Vesely, con una lumbalgia, y el escolta Kevin Punter, con lesión en el aductor de la pierna izquierda. Mientras que el club azulgrana confía en poder contar con el primero, los otros dos tienen muy complicado llegar al torneo que se disputará en Valencia. Pese a esas ausencias, los azulgranas apenas tuvieron problemas para imponerse en un encuentro donde los jóvenes Nikola Kusturica (16 años), Daniel González y Sayon Keita tuvieron minutos.
«Nos deja buenas sensaciones el partido; era importante sacarlo adelante. Con las sensaciones del último encuentro ante el París en la Euroliga era difícil optar a ganar la Copa, y el de hoy -ayer para lector- ayuda», dijo Pascual tras el duelo de ACB, quien añadió sobre el enfrentamiento ante el UCAM que «tenemos una final ante el Murcia, que nos ha ganado las dos veces esta temporada, y si vencemos, iremos a por otra final. Hay que manejar cada minuto desde el jueves para estar preparados para competir. El UCAM está jugando bien, en un buen momento, y será muy difícil ganarles», dijo.
Remontada del Real Madrid
El Real Madrid, después de llegar al descanso perdiendo por 56-39 ante el Unicaja, remontó en la segunda para lograr la victoria (92-96) frente al rival que se enfrentará el jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey.
