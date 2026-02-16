Fútbol sala: Primera División Iberdrola
LBTL Alcantarilla y STV Roldán logran la victoria a domicilio
Las roldanenses están empatadas con el Poio en la segunda plaza de la clasificación
LBTL Alcantarilla y STV Roldán ganaron a domicilio en la decimoctava jornada de la Primera División Iberdrola de fútbol sala femenino. Las alcantarilleras se impusieron a domicilio al Arriva Alcorcón (2-4), que antes de este encuentro era cuarto clasificado, con goles de Toñi, Paola, Esther y Bet Carrasco. Las jugadoras de Joaquín Peñaranda siempre fueron por delante en el marcador, y gracias a este importante triunfo, ahora son séptimas a siete puntos del cuarto clasificado.
Por su parte, el STV Roldán se mantiene en la tercera plaza merced a su contundente triunfo en la pista del Guadalcacín (0-4) con tantos de Bárbara, Eva, Mariángeles Villa y Mayte Mateo. Las pachequeras están empatadas con el Poio y a tres puntos del líder, el Melilla Torreblanca.
