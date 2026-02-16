El FC Cartagena vuelve a latir

Necesitaba el Fútbol Club Cartagena un partido como el de ayer frente al Marbella. Lo necesitaba como el comer. Porque llevaba sin probar bocado -en forma de tres puntos- casi dos meses, desde que venció al Torremolinos el pasado 21 de diciembre. Pero llevaba aún más tiempo sin transmitir nada sobre el terreno de juego. Ayer, el equipo volvió a jugar, volvió a tener intención, volvió a ponerle ganas e intensidad. Aunque repitió errores del pasado, volvió a latir.

Salió enchufado al partido, algo prácticamente inédito con Javi Rey en el banquillo. Con Raúl Guillén por fin en la banda y como entrenador a todos los efectos, el cuadro portuario mostró otra cara. Tanto fue así que marcó a los tres minutos con un jugadón colectivo. No se quedó ahí, continuó ganando balones, presionando y combinando para buscar una mayor ventaja.

Jean Jules, que debutó con la camiseta albinegra en partido oficial, demostró el por qué de la insistencia de la dirección deportiva en él y cargó de razones a la directiva, que avisó entre bambalinas de su potencial. Retrasó su posición habitual al doble pivote, donde formó junto a Luismi, y abarcó todo el campo. De izquierda a derecha y de área a área. Inició las jugadas y finalizó unas cuantas con un despliegue físico que despeja todas las dudas sobre su estado de forma.

También fue diferencial Dani Perejón en la derecha. Acompañó todas las jugadas de ataque y desbordó constantemente con una punta de velocidad sorprendente. Escogió bien casi en todas las acciones y dio alas al equipo por banda. No se quedó atrás Nacho Martínez. De Blasis, en la media punta, puso el criterio y el ritmo de los ataques.

La peca, además del gol del empate en el que quedaron retratados Rubén Serrano e Imanol Baz, estuvo en la lesión de Benito Ramírez. A la media hora, y después de marcar, el extremo se echó al suelo con lo que parece una rotura fibrilar.

Respondió perfectamente el equipo albinegro al tanto del empate, que fue más un accidente que otra cosa, y recuperó el dominio. Hubo que esperar hasta la segunda parte para el gol de Chiki que dejó el 2 a 1 definitivo, pero el dominio fue claro ante un Marbella que sigue hundido en la última posición. Hasta el final, controló el partido el Cartagena y las tuvo para ampliar la ventaja, pero su mala puntería no se lo permitió.

Tres puntos vitales para cambiar la dinámica, alejar los puestos de descenso y sumar confianza de cara al derbi de la semana que viene frente al Real Murcia.

Ficha técnica FC Cartagena: Lucho García; Dani Perejón (Marc Jurado, 86), Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Jean Jules (Fidalgo, 72), Luismi Redondo (Ander Martín, 87); Yanis Rahmani (Chatiliez, 87), Benito Ramírez (Kevin Sánchez, 31); De Blasis y Chiki. Marbella FC: Manu García; Álex Carbonell (Gabri Clemente, 65), Juan Rodríguez, Álex Martínez, Jorge Álvarez; Tomi (Ohemeng, 83), Eugeni, Escassi, Unai Buján (Dani Selma, 59); Víctor Sánchez (Vasile, 83) y José Cambra (Álex Gil, 65). Goles: 1-0. Min. 3: Benito Ramírez. 1-1. Min. 17: Víctor Sánchez. 2-1. Min. 53: Chiki. Árbitro: Cánovas García. Amonestó con amarilla a los locales Kevin Sánchez y Alejandro Fidalgo y a los visitantes Carbonell y Eugeni. Estadio: Municipal Cartagonova, ante 4.239 espectadores.

Inicio fulgurante

Agarró el balón el cuadro marbellí en los primeros compases del choque, pero no intimidó a un Cartagena bien plantado en el terreno de juego. Tan cómodo estaba el Cartagena que en su primer ataque encontró el gol. Un golazo a los tres minutos que presagió una primera parte de dominio albinegro.

Salió jugando desde atrás el Cartagena, con un Jean Jules que se incrustó entre centrales para sacar la pelota con criterio. Rahmani bajó a recibir, tocó con Dani Perejón a la derecha y corrió en un desmarque hacia el área. Recibió en tres cuartos, encontró a Luismi en la frontal y el centrocampista sacó la varita mágica para prolongarla de espuela sobre la entrada de Benito Ramírez en el segundo palo. El extremo le pegó raso de primeras para superar a Manu García y hacer el 1 a 0 muy pronto.

Tras el tanto, el Cartagena continuó mejor. Llegó en varias ocasiones al área del Marbella, pero no finalizó bien sus jugadas. Chiki remató mal un gran centro de Nacho Martínez y Benito estrelló en un defensa un disparo. No obstante, el equipo visitante dio un paso adelante que dio sus frutos.

Error en el empate

Después de dos o tres acercamientos, encontró el tanto del empate el Marbella. Eugeni controló un balón despejado fuera del área y centró al segundo palo desde muy lejos. Cayó la pelota sobre la línea del área pequeña, donde Imanol Baz y Rubén Serrano perdieron la marca de Víctor Sánchez. El delantero remató cruzado para coger a contrapié a un Lucho García que se refugió bajo su portería. Con el 1 a 1 a los 17 minutos todo empezó de nuevo.

Hubo un tramo de indecisión en el partido tras el empate en el que la posesión se alteró sin dominio. Pero a la media hora volvió a tomarle el pulso al partido el Cartagena, con mucho más balón y tiempo en campo rival. La mala noticia estuvo en la lesión de Benito Ramírez, que se marcó del partido con evidentes signos de haber sufrido una rotura fibrilar en el muslo izquierdo. Kevin Sánchez, recuperado de sus molestias en el empeine, le sustituyó.

El equipo de Raúl Guillén volcó mucho el juego por la derecha, donde Perejón superó constantemente a su par. Ello, sin abandonar la banda izquierda, donde Nacho abrió mucho el campo. El tramo final del primer acto fue de total dominio local, aunque se resistieron las ocasiones de gol hasta después del descanso.

A la vuelta de vestuarios mejoró el Marbella, pero la segunda parte terminó siendo un calco de la primera. Salida fuerte de los visitantes y dominio de los locales. Tras dos disparos peligrosos del equipo andaluz, el Cartagena controló el juego por todo el campo, llegó con ventaja a los balones divididos y ganó muchos más duelos.

Mejora cristalizada

No tardó en verse reflejada la superioridad local en el marcador. En el 53 marcó Chiki para adelantar con justicia a los suyos. De nuevo Dani Perejón, en otra acción de libro, centró con rosca al primer palo donde Chiki ganó la posición a la defensa. Remató en plancha para sorprender a Manu García y hacer el 2 a 1 que finalmente sería definitivo.

Poco más sucedió hasta el final del partido. Las mejores ocasiones fueron para el Cartagena, que pudo ampliar su ventaja y vivir un tramo final más tranquilo, pero no tuvo puntería, como viene siendo habitual. A los veinte minutos del final comenzó el carrusel de cambios. Entraron Fidalgo y Marc Jurado, que no aportaron demasiado, por Jean Jules y Perejón, los mejores en clave albinegra.

En los últimos minutos entraron Willy y Ander Martín y ambos tuvieron ocasiones para matar el encuentro. A la desesperada lo intentó el Marbella sin fortuna ni precisión. Así llegó la primera victoria del Cartagena en 2026, con Raúl Guillén en el banquillo, una semana antes de disputar el derbi frente al Real Murcia. Coge impulso y cambia la dinámica para colocarse de nuevo en mitad de la tabla con 31 puntos.

El equipo transmite potencial

Los retoques en el mercado de invierno dan otro aire al FC Cartagena, que transmite un techo más alto del que tenía. Jean Jules, Benito y Yanis suben el nivel de la plantilla albinegra.

Volvieron fantasmas del pasado

El error en el gol y la falta de puntería fueron las pecas de un gran partido colectivo del FC Cartagena. Debe trabajar el técnico en corregir las acciones en área propia y contraria.

Real Murcia - FC Cartagena

El FC Cartagena viaja a la Nueva Condomina para medirse al Real Murcia, máximo rival histórico, el próximo domingo 22 de febrero a las 18.15 de la tarde.

Raúl Guillén: «Es impresionante vivir esto desde dentro cuando lo has vivido fuera»

El entrenador del FC Cartagena, Raúl Guillén, atendió a los medios de comunicación visiblemente emocionado y feliz por su primera victoria con el equipo. «Es impresionante vivir esto desde dentro cuando lo has vivido tantas veces desde fuera. Es algo único, histórico y ojalá se repita muchas más veces», comentó en primera instancia.

Valoró el triunfo en el sentido más emocional. «De las malas rachas se sale poco a poco. Cuando estás en la UCI no sales de golpe de fiesta con los amigos», comparó. Explicó el técnico que la recuperación del Cartagena llevará tiempo y expresó que, con una trayectoria más larga, «este patido se podría haber ganado 3 a 1 o 4 a 1 en la segunda parte» haciendo referencia a las ocasiones desperdiciadas. En cuanto al gol encajado, Guillén afirmó que fue «una lástima» porque «fue la única ocasión en la que nos dejamos una marca».

Manifestó el cartagenero lo que espera de los suyos. «El arranque de la primera y de la segunda parte es lo que queremos del equipo. Calidad, dominio en campo contrario y presión tras pérdida», comentó.

Noticias relacionadas

También habló tras el partido Jean Jules después de su buen debut: «Llevaba dieciocho meses sin sentirme futbolista y me siento muy afortunado de jugar así delante de la afición y encima ganando. Me viene muy bien», expresó. Sobre su estado físico, Jules comentó que «hay que darlo todo porque el tiempo pasa muy rápido y voy a dar todo lo que me pida el míster».