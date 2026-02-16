El duelo entre primos finaliza con alegría para el UCAM Murcia Juvenil

No se pudo completar la jornada 20 de División de Honor por el temporal de viento. El Real Murcia debía recibir al Villarreal en la tarde del sábado, pero no se disputó.

El Pinatar dio la sorpresa al sumar la tercera victoria a costa del Murcia Promises. El exceso de confianza pasó factura a los de Mateo Villar. El Promises empezó ganando. A los dos minutos marcó Chavero. Así terminó el primer tiempo. Jalal empató a los 50 minutos. Dani en el cincuenta y ocho volvió a adelantar a los pimentoneros. En el tramo final, apareció Rida, quien marcó el empate en el minuto 69 y en el descuento. Los murcianos bajan un puesto y los pinatarenses se quedan vicecolistas a nueve del descenso.

En la Ciudad Deportiva de Altabix se dio una circunstancia curiosa. Hubo un duelo de primos lorquinos. El dorsal ocho del equipo franjiverde, Pablo Rojo, se enfrentaba a su primo, Rubén Mula, portero del UCAM. El choque se decantó para los murcianos. Se adelantó Crespo a los cuarenta y nueve minutos; a los 56 aumentó la distancia Ros y, a falta de diez minutos, acortó distancias Álvaro. Los chicos de Dani Tomás vuelven a la senda de la victoria tras el tropiezo del pasado fin de semana.n