Fútbol
El duelo entre primos finaliza con alegría para el UCAM Murcia Juvenil
Aplazado el duelo del Real Murcia el sábado ante el Villarreal
No se pudo completar la jornada 20 de División de Honor por el temporal de viento. El Real Murcia debía recibir al Villarreal en la tarde del sábado, pero no se disputó.
El Pinatar dio la sorpresa al sumar la tercera victoria a costa del Murcia Promises. El exceso de confianza pasó factura a los de Mateo Villar. El Promises empezó ganando. A los dos minutos marcó Chavero. Así terminó el primer tiempo. Jalal empató a los 50 minutos. Dani en el cincuenta y ocho volvió a adelantar a los pimentoneros. En el tramo final, apareció Rida, quien marcó el empate en el minuto 69 y en el descuento. Los murcianos bajan un puesto y los pinatarenses se quedan vicecolistas a nueve del descenso.
En la Ciudad Deportiva de Altabix se dio una circunstancia curiosa. Hubo un duelo de primos lorquinos. El dorsal ocho del equipo franjiverde, Pablo Rojo, se enfrentaba a su primo, Rubén Mula, portero del UCAM. El choque se decantó para los murcianos. Se adelantó Crespo a los cuarenta y nueve minutos; a los 56 aumentó la distancia Ros y, a falta de diez minutos, acortó distancias Álvaro. Los chicos de Dani Tomás vuelven a la senda de la victoria tras el tropiezo del pasado fin de semana.n
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia