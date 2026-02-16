Primera RFEF
El derbi Real Murcia-FC Cartagena, declarado de alto riesgo
Las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados en el duelo de este domingo en Nueva Condomina
EFE
La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el partido de la vigesimoquinta jornada del Grupo B de Primera RFEF entre el Real Murcia y el FC Cartagena que se jugará este domingo 22 de febrero a las 18:35 horas en el estadio Nueva Condomina.
El Ministerio del Interior recordó este lunes que la declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, la separación de las aficiones dentro del estadio y el control de acceso a estos recintos deportivos.
Además, las fuerzas de seguridad reforzarán el control y sus despliegues preventivos en lo referido a la vigilancia de los aficionados.
El Real Murcia, duodécimo en la tabla con 31 puntos, quiere romper su racha sin victorias en los cinco últimos partidos en el derbi regional que se jugará en su casa, para adelantar al FC Cartagena, decimotercero e igualado en puntos.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- El ángel de la guarda de Salma: 'Llegó a mi casa toda llena de sangre, no hay un centímetro de su cuerpo en el que no tenga un golpe
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- En directo: Alcorcón-Real Murcia
- Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados