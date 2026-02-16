Carlos Alcaraz, en el torneo de Doha: cuándo debuta y dónde ver el partido

Después de ganar el Open de Australia y de convertirse en el tenista más joven de la historia en conquistar uno de los cuatro grandes torneos del circuito, Carlos Alcaraz vuelve a la actividad esta semana en el ATP 500 de Doha como previo paso a los primeros Masters 1000 de la temporada que se disputarán en Indian Wells y Miami.

El francés Arthur Rinderknech, que ocupa el puesto 30 en el ranking mundial, será el primer rival este martes en un torneo que se disputa en pista rápida al aire libre. Hasta en cuatro ocasiones se han enfrentado ambos, cayendo todas del lado del murciano desde que en 2021 se vieron por primera vez las caras en el US Open. Después llegaron dos duelos en Queen’s, en 2023 y 2025, y la última vez en el pasado US Open que ganó el jugador de El Palmar.

El año de Arthur Rinderknech

El francés aún no conoce la victoria este temporada en un partido del circuito ATP. Solo ha triunfado en la United Cup contra Cobolli, y en la Copa Davis con Francia ante Eslovaquia. En el Open de Australia cayó en primera ronda contra el húngaro Fabian Marozsan, y también en su estreno en el ATP 500 de Rotterdam la semana pasada frente a Stefanos Tsitsipas.

Dónde verlo y a qué hora

El encuentro abrirá la jornada de tarde en Doha. Dará comienzo no antes de las siete y media y se podrá ver a través de Movistar.