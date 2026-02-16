Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
Llega una semana con infinidad de acontecimientos deportivos con los equipos de la Región implicados. Para abrir boca, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en eliminatorias a partido único que jugarán ante sus aficionados. También el martes debutará en el ATP 500 de Doha Carlos Alcaraz, que en caso de seguir avanzando rondas, también jugará miércoles, jueves, viernes y sábado. El viernes tiene una gran cita el UCAM Murcia CB en la Copa del Rey de baloncesto de Valencia, donde se enfrentará en cuartos de final al FC Barcelona. Y el domingo, el gran derbi regional de fútbol en Primera RFEF, donde el Real Murcia recibirá la visita del FC Cartagena. Y entre medias, Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán el partido de ida de la eliminatoria de Champions.
Lunes, 16 de febrero
FÚTBOL: Primera División
Girona-Barcelona (DAZN) 21:00
TENIS: ATP 500 de Doha
Primera ronda (Movistar) 12:30
Martes, 17 de febrero
FÚTBOL SALA: Copa del Rey, cuartos
Jimbee Cartagena-Inter (RFEF.es) 20:30
FÚTBOL: Liga de Campeones
Benfica-Real Madrid (Movistar) 21:00
TENIS: ATP 500 de Doha
Primera ronda. Debut de Carlos Alcaraz (Movistar) Desde las 12:30
Miércoles, 18 de febrero
FÚTBOL SALA: Copa del Rey, cuartos
ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30
FÚTBOL: Liga de Campeones
Brujas-Atlético (Movistar) 21:00
Primera División
Levante-Villarreral (Movistar) 20:00
TENIS: ATP 500 de Doha
Octavos de final (Movistar) 12:30
Jueves, 19 de febrero
BALONCESTO: Copa del Rey, cuartos
Valencia-Joventut (DAZN) 18:00
Real Madrid-Unicaja (DAZN) 21:00
FÚTBOL: Europa League
PAOK-Celta (Movistar) 18:45
TENIS: ATP 500 de Doha
Cuartos de final (Movistar) 12:30
Viernes, 20 de febrero
BALONCESTO: Copa del Rey, cuartos
Baskonia-Tenerife (DAZN) 18:00
Barça-UCAM Murcia (DAZN) 21:00
TENIS: ATP 500 de Doha
Primera semifinal (Movistar) 16:00
Segunda semfinal (Movistar) 18:30
Sábado, 21 de febrero
BALONCESTO: Copa del Rey
Primera semifinal (DAZN) 18:00
Segunda semifinal (DAZN) 21:00
Primera FEB
Caesa Cartagena-Palmer (LaLiga+) 19:00
Segunda FEB
Ciudad Molina-Lobe Huesca 19:30
FÚTBOL SALA: Primera División
Noia-ElPozo (LaLiga+) 13:00
Primera División femenina
LBTL Alcantarilla-Ourense (RFEFTV.es) 18:00
STV Roldán-Le Corts (RFEFTV.es) 18:30
Segunda División masculina
Wanapix-Zambú Pinatar 18:00
FÚTBOL: Primera División
Real Sociedad-Oviedo (Movistar) 14:00
Betis-Rayo Vallecano (DAZN) 16:15
Osasuna-Real Madrid (DAZN) 18:30
Atlético-Espanyol (Movistar) 21:00
Liga F
Madrid CFF-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00
TENIS: ATP 500 de Doha
Final (Movistar) 16:00
Domingo, 22 de febrero
FÚTBOL: Primera RFEF
Real Murcia-FC Cartagena (La7/M+) 18:15
Segunda RFEF
Estepona-UCAM Murcia 12:00
Minera-Xerez CD 12:00
Yeclano-La Unión 17:00
Águilas-Malagueño 18:00
Lorca Deportiva-Antoniano 18:00
Primera División
Getafe-Sevilla (DAZN) 14:00
Barcelona-Levante (Movistar) 16:15
Celta-Mallorca (DAZN) 18:30
Villarreal-Valencia (Movistar) 21:00
BALONCESTO: Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-Estepona (FEB.es) 13:00
Copa del Rey
Final (DAZN) 19:00
