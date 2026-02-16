Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspensos en la ESOCanales de nadoTiempo en MurciaEntrenador FC CartagenaReal Murcia
instagramlinkedin

Polideportivo

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Derbi FC Cartagena-Real Murcia

Derbi FC Cartagena-Real Murcia / Pepe Valero

Dioni García

Dioni García

Llega una semana con infinidad de acontecimientos deportivos con los equipos de la Región implicados. Para abrir boca, Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey en eliminatorias a partido único que jugarán ante sus aficionados. También el martes debutará en el ATP 500 de Doha Carlos Alcaraz, que en caso de seguir avanzando rondas, también jugará miércoles, jueves, viernes y sábado. El viernes tiene una gran cita el UCAM Murcia CB en la Copa del Rey de baloncesto de Valencia, donde se enfrentará en cuartos de final al FC Barcelona. Y el domingo, el gran derbi regional de fútbol en Primera RFEF, donde el Real Murcia recibirá la visita del FC Cartagena. Y entre medias, Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán el partido de ida de la eliminatoria de Champions.

Lunes, 16 de febrero

FÚTBOL: Primera División

Girona-Barcelona (DAZN) 21:00

TENIS: ATP 500 de Doha

Primera ronda (Movistar) 12:30

Martes, 17 de febrero

FÚTBOL SALA: Copa del Rey, cuartos

Jimbee Cartagena-Inter (RFEF.es) 20:30

FÚTBOL: Liga de Campeones

Benfica-Real Madrid (Movistar) 21:00

TENIS: ATP 500 de Doha

Primera ronda. Debut de Carlos Alcaraz (Movistar) Desde las 12:30

Carlos Alcaraz of Spain reacts during his men's singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Sunday, Feb. 1, 2026. (AP Photo/Aaron Favila)

Carlos Alcaraz of Spain reacts during his men's singles final match against Novak Djokovic of Serbia at the Australian Open tennis championship in Melbourne, Australia, Sunday, Feb. 1, 2026. ( / AP Photo/Aaron Favila)

Miércoles, 18 de febrero

FÚTBOL SALA: Copa del Rey, cuartos

ElPozo-Barça (Teledeporte) 19:30

César Velasco supera a un rival en el partido ElPozo-Manzanares.

César Velasco supera a un rival en el partido ElPozo-Manzanares. / Pascu Méndez/ElPozo

FÚTBOL: Liga de Campeones

Brujas-Atlético (Movistar) 21:00

Primera División

Levante-Villarreral (Movistar) 20:00

TENIS: ATP 500 de Doha

Octavos de final (Movistar) 12:30

Jueves, 19 de febrero

BALONCESTO: Copa del Rey, cuartos

Valencia-Joventut (DAZN) 18:00

Real Madrid-Unicaja (DAZN) 21:00

FÚTBOL: Europa League

PAOK-Celta (Movistar) 18:45

TENIS: ATP 500 de Doha

Cuartos de final (Movistar) 12:30

Viernes, 20 de febrero

BALONCESTO: Copa del Rey, cuartos

Baskonia-Tenerife (DAZN) 18:00

Barça-UCAM Murcia (DAZN) 21:00

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante una acción ante el San Pablo Burgos.

Devontae Cacok, del UCAM Murcia, durante una acción ante el San Pablo Burgos. / Israel Sánchez

TENIS: ATP 500 de Doha

Primera semifinal (Movistar) 16:00

Segunda semfinal (Movistar) 18:30

Sábado, 21 de febrero

BALONCESTO: Copa del Rey

Primera semifinal (DAZN) 18:00

Segunda semifinal (DAZN) 21:00

Primera FEB

Caesa Cartagena-Palmer (LaLiga+) 19:00

Segunda FEB

Ciudad Molina-Lobe Huesca 19:30

FÚTBOL SALA: Primera División

Noia-ElPozo (LaLiga+) 13:00

Primera División femenina

LBTL Alcantarilla-Ourense (RFEFTV.es) 18:00

STV Roldán-Le Corts (RFEFTV.es) 18:30

Segunda División masculina

Wanapix-Zambú Pinatar 18:00

FÚTBOL: Primera División

Real Sociedad-Oviedo (Movistar) 14:00

Betis-Rayo Vallecano (DAZN) 16:15

Osasuna-Real Madrid (DAZN) 18:30

Atlético-Espanyol (Movistar) 21:00

Liga F

Madrid CFF-Alhama ElPozo (DAZN) 12:00

TENIS: ATP 500 de Doha

Final (Movistar) 16:00

Domingo, 22 de febrero

FÚTBOL: Primera RFEF

Real Murcia-FC Cartagena (La7/M+) 18:15

Segunda RFEF

Estepona-UCAM Murcia 12:00

Minera-Xerez CD 12:00

Yeclano-La Unión 17:00

Águilas-Malagueño 18:00

Lorca Deportiva-Antoniano 18:00

Primera División

Getafe-Sevilla (DAZN) 14:00

Barcelona-Levante (Movistar) 16:15

Celta-Mallorca (DAZN) 18:30

Villarreal-Valencia (Movistar) 21:00

BALONCESTO: Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-Estepona (FEB.es) 13:00

Copa del Rey

Noticias relacionadas

Final (DAZN) 19:00

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents