Yerove Rodríguez y Alba Guerrero, ganadores del Duatlón Ciudad de Murcia

La Federación de Triatlón de la Región de Murcia celebró ayer una nueva jornada de su liga regional de duatlón, en el décimo Duatlón Ciudad de Murcia. Una prueba que congregó a casi 400 deportistas en la capital. Los ganadores fueron Yerove Rodríguez y Alba Guerrero. Rodríguez, del Deporama Triatlon Soriano, levantó la cinta de ganador con un tiempo de 52 minutos y 49 segundos. La segunda plaza fue para Estanislao Lorencio, del CT Tragamillas Viator Mercaluz, con 54 minutos y 11 segundos, completando el podio Fernando Rodríguez, del Triatlón Archena Sipcam, con 54 minutos y 17 segundos. La clasificación femenina estuvo liderada por Alba Guerrero, deportista del Triatlón Squali Carabanchel, que ha parado el crono en 51 minutos y 12 segundos. En segunda posición llegó Dune Ferrán, del Flor de Triatlo Platja Llarga, con un tiempo de una hora y 24 segundos, mientras que la tercera plaza fue para Inés Fernández, del Club Triatlón Murcia Ailimpo, con una hora y 43 segundos.