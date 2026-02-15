Fútbol
El UCAM quiere seguir vivo en la pelea por el primer puesto
Los universitarios no pueden fallar este mediodía ante el Almería B de José María Salmerón tras su tropiezo en el Artés Carrasco
Una vez más, el UCAM Murcia pinchó cuando no tenía que hacerlo. La derrota ante el Lorca Deportiva les privó de luchar por la primera posición y acabar bajando hasta la tercera. Hoy tiene la ocasión de seguir metido en la pelea en su duelo ante el Almería B (12.00 horas, Web Directo). No es la primera vez en esta temporada que el UCAM Murcia falla en los momentos importantes. Es uno de los grandes problemas de los de Germán Crespo, pero aun así, siguen metidos en la pelea. Para este duelo tan clave para el UCAM Murcia, Germán Crespo saltará con su once de gala. Facundo Ackermann ocupará la portería. Alvarito y Héctor jugarán por los laterales, junto a Javi Ramírez y Aitor Puñal en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández serán el doble pivote, con Iván Moreno más adelantado. Ale Marín y Pontones correrán las bandas y Baldrich en la punta de ataque.
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El acusado de secuestrar y violar a una mujer durante dos años en Murcia tenía un barco lleno de droga en Cartagena
- La mujer secuestrada durante dos años en Murcia caminó kilómetros hasta la casa de su ex para pedir ayuda
- Una ola siberiana congeló Murcia cuando nadie lo esperaba y dejó récords históricos en febrero de 1956
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Una vecina llevó al hospital hace meses a la mujer secuestrada en Murcia y no avisó del cautiverio