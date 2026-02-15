El UCAM quiere seguir vivo en la pelea por el primer puesto

Una vez más, el UCAM Murcia pinchó cuando no tenía que hacerlo. La derrota ante el Lorca Deportiva les privó de luchar por la primera posición y acabar bajando hasta la tercera. Hoy tiene la ocasión de seguir metido en la pelea en su duelo ante el Almería B (12.00 horas, Web Directo). No es la primera vez en esta temporada que el UCAM Murcia falla en los momentos importantes. Es uno de los grandes problemas de los de Germán Crespo, pero aun así, siguen metidos en la pelea. Para este duelo tan clave para el UCAM Murcia, Germán Crespo saltará con su once de gala. Facundo Ackermann ocupará la portería. Alvarito y Héctor jugarán por los laterales, junto a Javi Ramírez y Aitor Puñal en el centro de la zaga. Urcelay y Pablo Hernández serán el doble pivote, con Iván Moreno más adelantado. Ale Marín y Pontones correrán las bandas y Baldrich en la punta de ataque.