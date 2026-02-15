El UCAM Murcia vence y sigue con la mira en la primera plaza

El UCAM Murcia se lleva los 3 puntos ante el Almería B (2-1). Los universitarios sabían de la importancia de sumar de tres, y efectuaron un gran partido. El problema estuvo en el gol. A pesar de llevarse el triunfo, al conjunto de Germán Crespo le volvió a costar encontrar portería. El técnico cordobés se salió con la suya y mantiene vivos a los suyos en la carrera por la primera plaza.

La oportunidad del UCAM Murcia de volver a sumar 3 puntos y mantenerse vivo en la lucha por el liderato era de esas que no puedes dejar escapar. Ya perdonaron la semana anterior ante el Lorca, y para esta jornada, Germán Crespo sabía que tocaba cambiar las tornas.

El escenario era el idóneo para dar ese golpe sobre la mesa. Volver a La Condomina, rodeado de tu afición, añadía un plus de motivación para saltar a comerse al rival. Durante los primeros compases del lance se vio eso, un UCAM Murcia que quería tener el control de la pelota, buscando siempre acercarse a la meta rival. Baldrich fue el primero en rozar el 1-0, pero el portero almeriense se sacó una mano prodigiosa para evitarlo.

Pero, como es habitual en el cuadro universitario, los errores se pagan caros. Después de estar controlando el juego durante todo el primer tiempo, una acción dentro del área propició un penalti para el Almería B. Joan Gázquez fue el encargado de transformar la pena máxima, y a pesar de que Ackermann adivinó el lado, no pudo hacer nada para que ese balón se colase dentro del arco.

Tras el gol del cuadro visitante, y con el descanso a escasos segundos, el UCAM Murcia consiguió devolver las tablas al marcador. Ale Marín se vistió de mago para filtrar un balón entre los defensas. Alberto Soto recibió la asistencia, y no perdonó dentro del área. Los de Germán Crespo lograron rehacerse rápidamente y se marcharon a vestuarios con las tablas en el electrónico.

Una vez pasado el tiempo de descanso, ambos equipos regresaron al terreno de juego para seguir peleando por los 3 puntos. El UCAM Murcia no cambió mucho su papel con respecto al primer tiempo. La idea seguía siendo la misma, mantener el control de la pelota y construir jugadas de peligro. El problema venía cuando esas acciones no terminaban de materializarse, y el tiempo corría.

El UCAM Murcia estaba volviendo a pecar de tener la pólvora mojada. Numerosos eran los acercamientos de los universitarios al área almeriense, pero no conseguían nada a cambio. Hasta que, en la recta final del choque, Iván Moreno consiguió romper esa barrera. El centrocampista universitario, dentro del área, y con mucho tiempo para decidir, definió al palo más largo, logrando batir al meta.

El conjunto universitario supo sufrir en los minutos finales y mantener esa ventaja en el luminoso. Tras el pitido final del colegiado, los pupilos de Germán Crespo celebraron esos 3 puntos vitales para seguir soñando con el ascenso directo.