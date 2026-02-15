Reparto de puntos entre Molinense y Caravaca que no satisface a ninguno

El Unión Molinense dejó escapar dos puntos en el Sánchez Cánovas tras empatar (1-1) frente al Caravaca en un encuentro que dominó de principio a fin, pero en el que su falta de acierto le condenó a un resultado que no satisface a ninguno de los dos conjuntos.

El cuadro de Sergio Yufera fue claramente superior durante los 90 minutos, monopolizando las ocasiones más claras del choque. Desde el inicio, el equipo local llevó el peso del partido y generó peligro constante ante un Caravaca replegado, que resistía como podía las acometidas molinenses. La oportunidad más clara del primer tiempo llegó en un saque de esquina en el que Feli, con un potente remate de cabeza, estrelló el balón en el larguero.

Tras el paso por vestuarios, el guion parecía no variar, con el Molinense volcado en ataque. Sin embargo, la sorpresa saltó en la reanudación cuando Marcos López firmó una gran acción individual para adelantar al Caravaca y establecer el 0-1, un tanto inesperado que silenció momentáneamente el Sánchez Cánovas.

Molinense - Caravaca / Prensa Unión Molinense

Pese al golpe, el conjunto de Molina de Segura mantuvo su propuesta ofensiva y siguió buscando el empate con insistencia. El dominio local fue constante, aunque en el tramo final aparecieron las prisas y la precipitación, factores que dificultaron la claridad en los últimos metros. Cuando el partido parecía condenado a la derrota local, llegó el premio en el tiempo añadido. En el minuto 92, Víctor desbordó por la banda izquierda y puso un preciso centro al segundo palo que Isaac, incorporado desde el lateral derecho, remató con acierto para firmar el definitivo 1-1.

El empate permite al Unión Molinense mantenerse en puestos de play off, aunque supone un paso atrás en su lucha por consolidarse en la zona de promoción. Por su parte, el Caravaca suma un punto insuficiente que le mantiene en posiciones de descenso tras no poder resistir el asedio local.