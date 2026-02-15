El Real Murcia mantiene el drama de la enfermería en Alcorcón

El Real Murcia ha contado con un parón de dos semanas en el calendario, pero parece que todo sigue igual. Porque de nada ha servido estos días de entrenamientos para recuperar efectivos de la enfermería. Si el duelo de esta noche en Alcorcón (20.30 horas, Movistar +) se presentaba como una oportunidad para mostrar las primeras pinceladas de un Real Murcia más asentado, debido a los movimientos del mercado invernal y la recuperación de algunas de sus piezas más importantes, para nada va a ser así.

Y es que el Real Murcia comunicó ayer, antes de poner rumbo a Madrid, que el centrocampista Moyita no entraba en la convocatoria debido a unas «molestias musculares» que aparecieron en el último entrenamiento. La recuperación del jugador andaluz era una de las mayores esperanzas en el club grana para dar ese salto de calidad en su juego que le permitiera enlazar otra vez buenos resultados para asentarse en la parte alta de la clasificación del grupo I de Primera Federación, sin embargo, toca volver a la casilla de salida.

Moyita estaba entrando poco a poco en los planes de Colunga. De hecho, el entrenador del Real Murcia no quería correr más riesgos de los necesarios ni precipitar su regreso para no verse abocado precisamente ante este escenario. Es más, el propio Colunga deslizó en la rueda de prensa previa al partido que el centrocampista estaba en condiciones de poder partir de inicio.

Justo de efectivos

Algo que finalmente no podrá ser así, puesto que el Real Murcia llegará esta noche al estadio de Santo Domingo algo justo de efectivos. En su defensa, el central Óscar Gil vuelve a ser el único disponible para conformar el eje de la zaga, por lo que Colunga deberá tirar del canterano Jorge Sánchez una vez más al contar con las bajas de Héctor Pérez, Alberto González, Jorge Mier y de un Jon García que, tras su fichaje el pasado mercado invernal, continúa con molestias en el sóleo.

Así pues, la única variante que puede introducir el técnico su once inicial sería la entrada del delantero Juanto Ortuño, quien debutaría con los granas tras su llegada en la recta final del mercado, por un David Flakus que en el partido ante el Teruel, hace dos semanas, partió como suplente.

El Alcorcón, débil en casa

Enfrente estará un Alcorcón que tan solo cuenta con la baja por sanción del defensa Jordi Pola, y que es uno de los equipos más vulnerables como local del grupo. El equipo dirigido por Pablo Álvarez encadena tres empates consecutivos, cuenta en sus filas con los exgranas Mariano, quien pasó por el filial murcianista, y Borja Martínez, quien fue fichado en el verano de 2022, pero descartado semanas más tarde sin llegar a debutar tan siquiera.

El Real Murcia, que cuenta con un partido menos en la clasificación, no quiere perder más terreno con la parte alta de la tabla y tratará de poner fin a su sequía de victorias en el último mes. Y es que los de Colunga no ganan desde principios de enero, cuando superaron al Sanluqueño a domicilio, al encadenar cuatro jornadas con un balance de dos empates (Hércules y Teruel) y dos derrotas (Ibiza y Algeciras).