El Real Jaén baja de la nube a una desconocida Deportiva Minera

La Deportiva Minera dio un preocupante paso atrás en su visita al Estadio Nueva Victoria, donde cayó con claridad por 2-0 ante el Real Jaén en un encuentro que evidenció ciertas carencias el conjunto cartagenero. El equipo dirigido por Checa firmó una actuación gris, sin respuesta ante el dominio local y superado en prácticamente todas las facetas del juego.

El choque se puso pronto cuesta arriba para la Minera. Apenas corría el minuto 10 cuando Ñito González, ex del UCAM Murcia, firmó un auténtico golazo de falta directa. Su lanzamiento superó la barrera y sorprendió a un estático Álex Lázaro, incapaz de reaccionar ante el preciso disparo que abría el marcador. El tanto reforzó la confianza del Real Jaén y dejó muy tocado al cuadro cartagenero, que nunca logró asentarse sobre el césped.

Lejos de reaccionar, la Deportiva Minera continuó a merced de un rival más intenso, ordenado y vertical. El dominio local encontró su recompensa en el minuto 32, cuando Silverio culminó una rápida contra iniciada por un balón largo de Rabanillo. El atacante definió con una sutil vaselina ante la salida de Álex Lázaro, estableciendo un 2-0 que reflejaba con justicia lo visto sobre el terreno de juego.

Paco Torres pelea un balón / Diario de Jaén

El descanso llegó con la sensación de que el marcador incluso resultaba benévolo para los intereses mineros, claramente superados durante un primer tiempo de escasa presencia ofensiva y numerosas dudas defensivas.

Tras la reanudación, el técnico cartagenero trató de cambiar la dinámica con la entrada de Kamal y Kevin Toner. Los cambios aportaron algo más de equilibrio y el encuentro se niveló por momentos, pero la mejoría fue insuficiente. La Minera apenas generó peligro real y volvió a evidenciar su falta de profundidad y pegada.

Sin capacidad de reacción ni argumentos para inquietar al rival, el conjunto cartagenero terminó firmando una derrota merecida que deja malas sensaciones y obliga a una profunda reflexión si quiere recuperar competitividad en las próximas jornadas.