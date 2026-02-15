Película de terror del Real Murcia en Alcorcón

Hasta hace unas semanas el murcianismo había vivido la 'cara Etxeberria', en el que no se ganaba un partido ni por obra del espíritu santo, y la 'cara Colunga', en la que las victorias caían como fruta madura. Solo faltaba confirmar cuál iba a ser la verdadera realidad con el paso de las jornadas. Y parece que ya vamos teniendo un pronóstico. Porque el Alcorcón el Real Murcia se empeñó en llenar de desesperanza a una afición que ya tiene claro que la buena racha fue flor de un día. Da igual que los murcianistas llegaran descansados, da igual que los de la cabeza pierdan, da igual que durante la semana perdamos el tiempo en hacer las cuentas de la lechera, y da igual porque en el Real Murcia la historia es siempre la misma. Pasan los años, pasan los jugadores, pasan los entrenadores, pero las cosas siguen haciéndose tan mal, que ya no es que no se ascienda, es que para jugar un play off tiene que ocurrir un milagro.

Y un milagro tendrá que volver a ocurrir este año. El problema es que, como se vio este domingo en Alcorcón, el Real Murcia no está para milagros. Porque los granas no fueron capaces ni de hacerle cosquillas a un equipo que solo había ganado un partido de los últimos diez. Muchos intentarán excusar la película de terror ofrecida por los murcianistas con la expulsión de Gazzaniga en el segundo 36, como otras derrotas se excusaron en el colegiado o en cualquier mentirijilla que convenza a los aficionados, pero ni la expulsión de Gazzaniga ni la mala actuación de Piñeiro -se metió el gol en propia puerta- justifican el mediocre partido del Real Murcia, un Murcia que no fue capaz ni de tirar entre los tres palos en todo el partido. Un Real Murcia que puede dar gracias de no salir goleado. Porque de no ser por la madera, el Alcorcón les podía haber confeccionado un traje.

Ni un minuto con vida

Como a Adrián Colunga no le han traído ni un centrocampista en este mercado invernal, pues Adrián Colunga decidió saltar al césped de Santo Domingo sin centrocampistas. Mientras que Sekou aparecía en la medular más solo que la una, en el ataque había jugadores para todos los gustos. Quieren extremos, debió pensar Colunga, pues toma extremos. Porque ahí estaba Narro, y ahí estaba Jorquera, y ahí estaba incluso Álvaro Bustos. Cómo se iban a colocar ya era otra cosa. Hasta en la delantera optó el técnico del Real Murcia por abonarse a lo nuevo, y lo nuevo se llama Juanto Ortuño. A la primera ocasión, el nuevo '9' grana ganaba la partida a Flakus. Lo que no cambiaba en el Real Murcia era la presencia de Ekain, este domingo, imaginamos, más centrocampista que mediapunta. Y digo imaginamos, porque no dio tiempo a saber qué pretendía Colunga. Y no dio tiempo porque a los 30 segundos del partido, Gazzaniga era expulsado y Ekain era el condenado a abandonar el campo para que entrase Piñeiro.

Nos han dicho muchas veces los de Disney que "si puedes imaginarlo, puedes hacerlo", pues este domingo el Real Murcia hizo lo que nadie se atreve ni a imaginar. Porque este domingo en Santo Domingo el Real Murcia veía como su portero era expulsado a los 30 segundos. Ni un minuto se había cumplido, cuando la película en Alcorcón ya se había puesto fea. En una entrada por banda Vladys, a la vez que Jorge Sánchez dudaba, Gazzaniga pecaba de atrevimiento, una mala salida que acabó con el jugador local derribado y con el árbitro considerando que la falta era merecedora de expulsión.

En un abrir y cerrar de ojos, el partido en el que el Real Murcia estaba obligado a ganar, se complicó, hasta el punto que ya nadie se acordaba de la alineación de Colunga, y es que en ese momento solo quedaba sobrevivir. Era Ekain el que se marchaba para dejar sitio a Piñeiro, y era el Alcorcón el que tomaba la iniciativa, con hasta dos claras ocasiones incluso antes de cumplirse el minuto diez. Se libró el equipo grana en un latigazo de Ouhdadi y volvió a sobrevivir tras un remate desde la frontal de Luis Vacas. Incluso a la media hora se escapó después de una mala salida de Piñeiro que dio ventaja a un remate de Vlady que se marchó por encima del larguero.

Ni un tiro entre los tres palos

Y mientras que el Alcorcón intentaba a trancas y barrancas apretar a un Real Murcia que se defendía como gato panza arriba, en el área contraria nada de nada. Ni una ocasión generaron los granas en los primeros cuarenta y cinco minutos. Solo un córner sacaron los de Colunga, y fue ya en el tiempo de reanudación. Tuvieron que conformarse los murcianistas con algunas llegadas por la izquierda de Cristo, llegadas que acabaron siempre en centros a la nada. Y es que, da igual quién juegue o los fichajes que se hagan, parece que el único recurso del Real Murcia son los centros a la nada.

Es verdad que la expulsión condicionó demasiado, pero también es cierto que, con el poderío ofensivo que los granas tenían sobre el campo, la aportación de estos fue penosa. Ortuño ni apareció, Narro apenas dejó un chispazo, Bustos fue lo de siempre y Jorquera pasó completamente inadvertido una vez más.

Parecía que sobrevivir iba a depender más del Alcorcón que del propio Real Murcia. Y es que si los granas mantenían el 0-0 al descanso era más por deméritos de los locales. No aprovecharon sus ocasiones iniciales, bajaron en intensidad a mitad del periodo, dando una especie de respiro a los murcianistas, y cuando vieron puerta, en una acción de Vacas, el gol fue anulado por fuera de juego. Incluso antes del descanso, cuando pisaron de nuevo el acelerador, volvieron a dejar vivo al conjunto de Colunga.

Piñeiro, en propia puerta

Si alguien pensaba que después de sufrir una expulsión en el segundo 30 ya no podría ocurrirle al Real Murcia nada peor, se equivocaba. Porque el Real Murcia volvió a demostrar que puede empeorar lo empeorable. Y en Santo Domingo la película de terror continuó en la segunda parte. Solo hay que ver el gol que permitió al Alcorcón adelantarse en el marcador. Un gol que se marcó el meta Diego Piñeiro en propia puerta. Y es que este domingo fue algo así como un 'blue monday', el famoso lunes triste.

Si en el 51 el palo evitaba que Yael abriese el marcador con un gol olímpico, solo un minuto después no hubo madera en el mundo que salvase al Real Murcia. Ni el aviso le sirvió a Piñeiro. Lo volvió a intentar Yael con un lanzamiento de córner directo y en esta ocasión, el balón se escapaba de las manos del meta murcianista para acabar en la red.

El gol del Alcorcón solo confirmaba lo que se estaba viendo en el campo. El gol del Alcorcón solo confirmaba el problemón que tiene el Real Murcia, juegue con diez o con once. El gol del Alcorcón solo vino a decir que los cambios de Colunga no sirven para nada. Porque no ayudaron las modificaciones iniciales y tampoco sirvió de nada que tras el descanso saltaran al campo Isi Gómez y Flakus -se quedaban en el vestuario Juanto y Bustos-.

Mientrass el Real Murcia se conformaba con un disparo de Jorquera que se marchaba fuera, el Alcorcón seguía intentando hacer daño. Y si no logró el segundo en el 68 fue gracias al palo. Porque la madera volvió a aliarse con los granas para evitar que Carmona pusiera el 2-0.

Sin opciones en el terreno de juego, lo intentó el Real Murcia con el VAR. Pero ni así encontró un aliado Colunga. Pidió el técnico que se revisara un posible penalti por mano de un jugador del Alcorcón, sin embargo, el colegiado no cambió la opinión que ya había tomado en directo, considerando tras pasar por la pantalla que en esa acción no había absolutamente nada.

Hasta el 96 se alargó el partido, pero no había nada que hacer para dar un poco de esperanza al Real Murcia, un Real Murcia que no saltó ni al campo. Porque la expulsión de Gazzaniga en el segundo 30 ya mandó directamente a la lona a un equipo grana que ya suma cinco jornadas sin ganar.