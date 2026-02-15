El Nuevo Colombino, un examen para el Yeclano Deportivo

El Yeclano Deportivo tiene este domingo, a partir de las 12:00 horas (televisado por Football Club), una de las salidas más complejas de la temporada con su visita al Nuevo Colombino para medirse al Recreativo de Huelva, uno de los grandes aspirantes al ascenso. El conjunto azulgrana se presenta en tierras onubenses en el momento más delicado del curso, obligado a reaccionar para frenar su reciente dinámica adversa y recuperar sensaciones.

El equipo dirigido por Iván Ruiz encadena tres derrotas consecutivas, una racha que ha provocado su descenso hasta la décima posición con 30 puntos, situándose en una zona clasificatoria comprometida. El margen respecto a los puestos de play out es de apenas dos puntos, mientras que la distancia con la zona de playoff, que marca precisamente su rival de esta jornada, asciende a seis. Un escenario que convierte el duelo en una auténtica prueba de carácter para el cuadro del Altiplano, que necesita sumar para evitar complicaciones y reengancharse a la lucha por cotas mayores.

Jordan despeja de cabeza en una acción del Yeclano-Antoniano. | L.O. / L.O.

El Yeclano, además, llega al encuentro tras dos dolorosas derrotas consecutivas como local, ambas por la mínima (0-1) frente al Águilas y la Deportiva Minera. Dos encuentros en los que el conjunto de Yecla no fue inferior a sus adversarios, pero en los que la falta de acierto en los metros finales y errores puntuales en momentos decisivos terminaron por condenarle. La escasez de pegada ofensiva se ha convertido en el principal hándicap de un equipo que, sin embargo, ha demostrado competitividad y solidez en el desarrollo del juego.

Enfrente estará el Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, que afronta el choque con la ambición de consolidar su candidatura al ascenso. El conjunto andaluz ocupa la quinta posición, con un partido menos tras la suspensión de su compromiso de la pasada jornada, y mantiene una encarnizada pugna por el ascenso directo. Su fortaleza como local y el respaldo de su afición convierten el Nuevo Colombino en un escenario de máxima exigencia.

El Yeclano Deportivo, consciente de la dificultad del envite, tratará de revertir su situación con una actuación sólida y eficaz que le permita por lo menos puntuar y cambiar la tendencia y recuperar confianza.