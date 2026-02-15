Máximo Quiles cierra los test de Jerez a ritmo de récord

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto cerró este domingo los test de pretemporada de Moto3 con el murciano Máximo Martínez Quiles, del CF Moto Aspar Team, rodando a ritmo de récord de la pista y dejando claro que en 2026 es un firme candidato a ser campeón del mundo en un campeonato que arrancará el próximo 1 de marzo. Si en la jornada del sábado fue el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, el más rápido, en la segunda última jornada dio un golpe de autoridad Quiles. Fue el único piloto en bajar de 1:43 -su registro fue de 1:43.932-, un tiempo inferior al que marcó el año pasado en carrera José Antonio Rueda (1:44.352), y a a tan solo dos décimas de segundo de la mejor vuelta dada por una Moto3, récord que ostenta David Alonso con 1:43.710. Segundo, como el primer día, fue el británico Scott Ogden, con 1:44.054, igual crono que Adrián Fernández. El italiano Guido Pini fue cuarto (1:44.340), seguido de Matteo Bertele (1:44.352) y de David Muñoz (1:44.403). La séptima posición la ocupó el piloto del Team Ajo Álvaro Carpe, a medio segundo de Máximo Quiles.

Álvaro Carpe, durante los entrenamientos de pretemporada en Jerez / Circuito de Jerez