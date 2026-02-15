Motociclismo
Máximo Quiles cierra los test de Jerez a ritmo de récord
El murciano se queda a solo dos décimas de segundo del mejor tiempo de la historia de Moto3 en la pista andaluza
El Circuito de Jerez-Ángel Nieto cerró este domingo los test de pretemporada de Moto3 con el murciano Máximo Martínez Quiles, del CF Moto Aspar Team, rodando a ritmo de récord de la pista y dejando claro que en 2026 es un firme candidato a ser campeón del mundo en un campeonato que arrancará el próximo 1 de marzo. Si en la jornada del sábado fue el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, el más rápido, en la segunda última jornada dio un golpe de autoridad Quiles. Fue el único piloto en bajar de 1:43 -su registro fue de 1:43.932-, un tiempo inferior al que marcó el año pasado en carrera José Antonio Rueda (1:44.352), y a a tan solo dos décimas de segundo de la mejor vuelta dada por una Moto3, récord que ostenta David Alonso con 1:43.710. Segundo, como el primer día, fue el británico Scott Ogden, con 1:44.054, igual crono que Adrián Fernández. El italiano Guido Pini fue cuarto (1:44.340), seguido de Matteo Bertele (1:44.352) y de David Muñoz (1:44.403). La séptima posición la ocupó el piloto del Team Ajo Álvaro Carpe, a medio segundo de Máximo Quiles.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia