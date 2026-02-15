Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motociclismo

Máximo Quiles cierra los test de Jerez a ritmo de récord

El murciano se queda a solo dos décimas de segundo del mejor tiempo de la historia de Moto3 en la pista andaluza

Máximo Mártinez Quiles, rodando en Jerez. | CIRCUITO DE JEREZ

Máximo Mártinez Quiles, rodando en Jerez. | CIRCUITO DE JEREZ

La Opinión

La Opinión

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto cerró este domingo los test de pretemporada de Moto3 con el murciano Máximo Martínez Quiles, del CF Moto Aspar Team, rodando a ritmo de récord de la pista y dejando claro que en 2026 es un firme candidato a ser campeón del mundo en un campeonato que arrancará el próximo 1 de marzo. Si en la jornada del sábado fue el otro murciano de la parrilla, Álvaro Carpe, el más rápido, en la segunda última jornada dio un golpe de autoridad Quiles. Fue el único piloto en bajar de 1:43 -su registro fue de 1:43.932-, un tiempo inferior al que marcó el año pasado en carrera José Antonio Rueda (1:44.352), y a a tan solo dos décimas de segundo de la mejor vuelta dada por una Moto3, récord que ostenta David Alonso con 1:43.710. Segundo, como el primer día, fue el británico Scott Ogden, con 1:44.054, igual crono que Adrián Fernández. El italiano Guido Pini fue cuarto (1:44.340), seguido de Matteo Bertele (1:44.352) y de David Muñoz (1:44.403). La séptima posición la ocupó el piloto del Team Ajo Álvaro Carpe, a medio segundo de Máximo Quiles.

Álvaro Carpe, durante los entrenamientos de pretemporada en Jerez

Álvaro Carpe, durante los entrenamientos de pretemporada en Jerez / Circuito de Jerez

