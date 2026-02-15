El Inter, un club de fútbol sala en la Carrera de la Mujer

La Carrera de la Mujer de Murcia nació en 2016 impulsada por el diario La Opinión con una doble finalidad. En primer lugar, promover el deporte y la participación en pruebas deportivas; y en segundo, convertirse en un punto de encuentro para diferentes colectivos de la sociedad regional con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Desde su nacimiento, numerosos grupos han encontrado en esta cita lúdico deportiva que en 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo, la ‘excusa’ perfecta para vivir una jornada de convivencia. Centros de la mujer, colegios, empresas, clubes de atletismo y diferentes colectivos han señalado en rojo la Carrera de la Mujer en sus calendarios de actividades. Y en esta ocasión también se ha sumado ya a la prueba un grupo de madres de niños que practican fútbol sala en el club Inter Futsal Murcia, una entidad de reciente creación, que nació en 2018 pero que tras la pandemia ha experimentado un gran crecimiento. Cuenta con veintiséis equipos federados, desde categoría prebenjamín a senior, además de escuelas repartidas por el Infante, Puente Tocinos, La Arboleja, La Albatalía y el Colegio Fuenteblanca.

La iniciativa partió de un grupo de madres de uno de los equipos, el prebenjamín, que entrena semanalmente en el Instituto Saavedra Fajardo del barrio del Infante. «Queremos que nuestros hijos vean que sus madres también hacen deporte y que pueden hacerlo con ellas», explican las impulsoras, que también participaron recientemente en la Carrera contra el Cáncer. Además, también han involucrado a sus pequeños, que participarán en la prueba destinada a menores de 0 a 11 años de edad que por segunda vez ha convocado la Carrera de la Mujer. En la misma pueden participar indistintamente niñas y niños con el fin de promover la igualdad desde temprana edad. «Se trata de compartir un día entre nosotras y que los niños tengan otra actividad al margen del fútbol sala», comentan.

Jugadores y entrenadores de varios equipos del Inter Murcia. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

El Inter Futsal Murcia es un club familia, y es ahí, en esa vertiente, en la que radica su rápida expansión. Está gestionado por Jon Marquina, quien cuenta a sus órdenes con catorce entrenadores, la mayoría chicos que han jugado o aún lo están haciendo en sus diferentes equipos. «Empezamos en 2018, pero fue a partir de 2020 cuando empezamos a crecer. En la actualidad tenemos a unos 550 niños repartidos entre los equipos federados y las escuelas», explica el presidente y fundador del club. «Tenemos chicos que van desde los cuatro años hasta un equipo que juega en categoría senior en Preferente. Nos vamos nutriendo de las escuelas para ir formando los conjuntos y todos los monitores han estado jugando con nosotros porque todo lo hacemos de forma muy familiar, para que la gente tenga un sentimiento de pertenencia», comenta Marquina.

El desarrollo del Inter Futsal Murcia ha sido tan grande en tan poco tiempo que ahora se encuentra con un problema. «No tenemos sitio para acoger a todos los niños que quieren jugar con nosotros. Incluso tenemos lista de espera, pero de cara a la próxima temporada la previsión es doblar todos los grupos», termina diciendo.

Noticias relacionadas

Menos de 1.500 dorsales disponibles

Pese a que aún quedan tres semanas para que se dispute la Carrera de la Mujer, ya quedan menos de 1.500 dorsales disponibles -el límite está en 5.000- para la prueba absoluta, por lo que un año más, se agotarán antes del 4 de marzo, que es cuando se cierran. Para la infantil aún quedan unos 200 de los 500 ofertados.Las inscripciones tanto para la prueba infantil como la absoluta se puede realizar a través de eventos.laopiniondemurcia.es/carreradelamujer/ y www.dorsal21.com