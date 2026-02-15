Carreras populares
Fernández y De la Torre se imponen en Coto Cuadros en la San Jorge Dragon Trail
La cita se disputa en dos distancias, además de una marcha senderista y carreras par menores
El Monte Público Los Cuadros, de Molina de Segura, acogió la duodécima edición de la San Jorge Trail, una prueba con dos distancias y también una cita senderista. En la carrera de 21 kilómetros en una jornada donde el viento dio una tregua, Pedro Miguel Fernández (1h.29:21), del H.Project, y Cristina de la Torre Paredes (1h.53:56), del Zo Sport, fueron los triunfadores. El campeón masculino estuvo acompañado en el podio por Abel Díaz Soria (1h.31:22) y por Roberto Pérez Baure (1h.32:09); y la femenina, por Esther Sánchez Pérez (2h.01:36) y por Cristina Veracruz (2h.02:44). En la prueba de 10K, Ismael Bleda (44:28) y Laura Nicolás Moreno (52:02) subieron a lo más alto del podio como campeones. Juan Fernández (45:32) y David López (45:35) fueron segundo y tercero, respectivamente; mientras que en mujeres, Sabina Rico (54:27) y Ana Isabel Fernández Díaz (57:03). También se celebraron pruebas para menores con triunfos para Dylan Herrero, Cayetana Guillamón, Pedro Sánchez, Lucía Aparicio, Paco Morales, Irene Abellán, Juan José Dólera y Elena González.
