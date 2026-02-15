Fernández y De la Torre se imponen en Coto Cuadros en la San Jorge Dragon Trail

El Monte Público Los Cuadros, de Molina de Segura, acogió la duodécima edición de la San Jorge Trail, una prueba con dos distancias y también una cita senderista. En la carrera de 21 kilómetros en una jornada donde el viento dio una tregua, Pedro Miguel Fernández (1h.29:21), del H.Project, y Cristina de la Torre Paredes (1h.53:56), del Zo Sport, fueron los triunfadores. El campeón masculino estuvo acompañado en el podio por Abel Díaz Soria (1h.31:22) y por Roberto Pérez Baure (1h.32:09); y la femenina, por Esther Sánchez Pérez (2h.01:36) y por Cristina Veracruz (2h.02:44). En la prueba de 10K, Ismael Bleda (44:28) y Laura Nicolás Moreno (52:02) subieron a lo más alto del podio como campeones. Juan Fernández (45:32) y David López (45:35) fueron segundo y tercero, respectivamente; mientras que en mujeres, Sabina Rico (54:27) y Ana Isabel Fernández Díaz (57:03). También se celebraron pruebas para menores con triunfos para Dylan Herrero, Cayetana Guillamón, Pedro Sánchez, Lucía Aparicio, Paco Morales, Irene Abellán, Juan José Dólera y Elena González.