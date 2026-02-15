Federico Arias, nuevo entrenador del FC Cartagena

El FC Cartagena ya tiene nuevo entrenador. El club albinegro ha anunciado, de manera sorprendente, la incorporación del técnico argentino Federico Arias (46 años) como responsable del primer equipo, tras alcanzar un acuerdo para que se haga cargo del banquillo del cuadro portuario. El preparador sudamericano dirigirá su primera sesión de entrenamiento este mismo lunes, iniciando así su etapa al frente del conjunto cartagenerista.

La decisión ha causado sorpresa en el entorno del club, especialmente después de la victoria por 2-1 del Cartagena ante el Marbella con Raúl Guillén al frente del equipo de manera interina. El técnico cartagenero, que estaba de manera provisional había logrado un resultado positivo y todo apuntaba a que podría continuar en el cargo, lo que hacía prever continuidad en el banquillo. Sin embargo, la entidad ha optado finalmente por un cambio de rumbo con la llegada de Arias.

Federico Arias desarrolló buena parte de su trayectoria futbolística en Argentina. Como jugador debutó en la máxima categoría con apenas 18 años defendiendo los colores de Rosario Central, y posteriormente militó en Vélez Sarsfield, club con el que logró proclamarse campeón de la Primera División argentina. También formó parte de equipos como Quilmes, Tiro Federal y Belgrano, conjunto con el que consiguió el ascenso a la élite del fútbol argentino.

Federico Arias / L.O.

Su carrera también incluyó experiencias internacionales, con un paso por el Southampton inglés en calidad de cedido, además de etapas en ligas de Italia, Perú y Chile, ampliando así su recorrido profesional fuera de su país natal.

Tras colgar las botas en 2010, inició su camino en los banquillos trabajando en categorías formativas de la liga Rosarina. Posteriormente se integró en el City Football Group, donde continuó su formación como parte del cuerpo técnico del Montevideo City Torque en Uruguay. Más adelante asumió el mando de Chacarita Juniors en la temporada 2021/22 y, años después, se incorporó a Independiente de Rivadavia, donde dirigió al filial en el Torneo Proyección y llegó a hacerse cargo del primer equipo en la Primera División argentina durante el curso 2023/24.