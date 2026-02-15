El FC Cartagena vuelve a ganar dos meses después

Por fin ganó el FC Cartagena, que llevaba casi dos meses sin saborear una victoria. Con Raúl Guillén en el banquillo, inscrito como entrenador del primer equipo a todos los efectos, el cuadro albinegro dio una muy buena imagen sobre el césped que ayuda a cambiar la dinámica de lo visto desde noviembre del año pasado.

El equipo presionó por todo el campo, fue a por el partido y combinó para generar peligro. A pesar de que no estuvo muy fino de cara a portería, consiguió el gol en su primer acercamiento por mediación de Benito Ramírez tras una gran jugada colectiva.

El Marbella también marcó en una de sus únicas ocasiones en la primera mitad para poner el empate en un despiste de la defensa. Aunque el partido se fue igualado al descanso, la superioridad del Cartagena era evidente. Al poco de comenzar el segundo tiempo, Chiki remató a gol un gran centro de Dani Perejón, que fue el mejor del partido.

Tras controlar el ritmo del juego en todo momento, el Cartagena sólo tuvo que concentrarse en las últimas jugadas, cuando el Marbella se volcó sobre la portería de Lucho. Con el pitido final, el conjunto portuario suma tres puntos que le colocan décimo segundo con 31 unidades.

Inicio fulgurante

Agarró el balón el cuadro marbellí en los primeros compases del choque, pero no intimidó a un Cartagena bien plantado en el terreno de juego. Tan cómodo estaba el Cartagena que en su primer ataque encontró el gol. Un golazo a los tres minutos que presagió una primera parte de dominio albinegro.

Salió jugando desde atrás el Cartagena, con un Jean Jules que se incrustó entre centrales para sacar la pelota con criterio. Rahmani bajó a recibir, tocó con Dani Perejón a la derecha y corrió en un desmarque hacia el área. Recibió en tres cuartos, encontró a Luismi en la frontal y el centrocampista sacó la varita mágica para prolongarla de espuela sobre la entrada de Benito Ramírez en el segundo palo. El extremo le pegó raso de primeras para superar a Manu García y hacer el 1 a 0 muy pronto.

Tras el tanto, el Cartagena continuó mejor. Llegó en varias ocasiones al área del Marbella, pero no finalizó bien sus jugadas. Chiki remató mal un gran centro de Nacho Martínez y Benito estrelló en un defensa un disparo. No obstante, el equipo visitante dio un paso adelante que dio sus frutos.

Error en el empate

Después de dos o tres acercamientos, encontró el tanto del empate el Marbella. Eugeni controló un balón despejado fuera del área y centró al segundo palo desde muy lejos. Cayó la pelota sobre la línea del área pequeña, donde Imanol Baz y Rubén Serrano perdieron la marca de Víctor Sánchez. El delantero remató cruzado para coger a contrapié a un Lucho García que se refugió bajo su portería. Con el 1 a 1 a los 17 minutos todo empezó de nuevo.

Hubo un tramo de indecisión en el partido tras el empate en el que la posesión se alteró sin dominio. Pero a la media hora volvió a tomarle el pulso al partido el Cartagena, con mucho más balón y tiempo en campo rival. La mala noticia estuvo en la lesión de Benito Ramírez, que se marcó del partido con evidentes signos de haber sufrido una rotura fibrilar en el muslo izquierdo. Kevin Sánchez, recuperado de sus molestias en el empeine, le sustituyó.

El equipo de Raúl Guillén volcó mucho el juego por la derecha, donde Perejón superó constantemente a su par. Ello, sin abandonar la banda izquierda, donde Nacho abrió mucho el campo. El tramo final del primer acto fue de total dominio local, aunque se resistieron las ocasiones de gol hasta después del descanso.

A la vuelta de vestuarios mejoró el Marbella, pero la segunda parte terminó siendo un calco de la primera. Salida fuerte de los visitantes y dominio de los locales. Tras dos disparos peligrosos del equipo andaluz, el Cartagena controló el juego por todo el campo, llegó con ventaja a los balones divididos y ganó muchos más duelos.

Mejora cristalizada

No tardó en verse reflejada la superioridad local en el marcador. En el 53 marcó Chiki para adelantar con justicia a los suyos. De nuevo Dani Perejón, en otra acción de libro, centró con rosca al primer palo donde Chiki ganó la posición a la defensa. Remató en plancha para sorprender a Manu García y hacer el 2 a 1 que finalmente sería definitivo.

Poco más sucedió hasta el final del partido. Las mejores ocasiones fueron para el Cartagena, que pudo ampliar su ventaja y vivir un tramo final más tranquilo, pero no tuvo puntería, como viene siendo habitual. A los veinte minutos del final comenzó el carrusel de cambios. Entraron Fidalgo y Marc Jurado, que no aportaron demasiado, por Jean Jules y Perejón, los mejores en clave albinegra.

En los últimos minutos entraron Willy y Ander Martín y ambos tuvieron ocasiones para matar el encuentro. A la desesperada lo intentó el Marbella sin fortuna ni precisión. Así llegó la primera victoria del Cartagena en 2026, con Raúl Guillén en el banquillo, una semana antes de disputar el derbi frente al Real Murcia. Coge impulso y cambia la dinámica para colocarse de nuevo en mitad de la tabla con 31 puntos.