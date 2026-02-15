El FC Cartagena afronta una final ante el Marbella para tomar aire

Marbella, Marbella, Marbella. Ese ha sido el pensamiento dominante en el vestuario del FC Cartagena desde que la Real Federación Española de Fútbol anunciara la pasada semana el aplazamiento del encuentro frente al Sevilla Atlético. Desde entonces, todas las miradas del conjunto albinegro se han dirigido hacia el compromiso que disputa este sábado a las 18:15 horas en el estadio Cartagonova, televisado por La Liga Plus y Football Club, en un duelo que se presenta como una auténtica final tanto para el equipo cartagenerista como para su técnico, Raúl Guillén.

El conjunto portuario afronta el choque en una situación clasificatoria delicada y con la necesidad imperiosa de ofrecer una respuesta convincente ante su afición. El Cartagena busca un triunfo que le permita tomar oxígeno en la tabla y, al mismo tiempo, reforzar un proyecto deportivo que atraviesa un momento de incertidumbre.

La cita adquiere también una dimensión especial para Raúl Guillén. El preparador cartagenero, que debutó hace dos semanas en el Rico Pérez ante el Hércules con una derrota por 2-0 pese a la imagen competitiva mostrada por su equipo, dispone ahora de su primera gran oportunidad para reivindicar su figura en el banquillo albinegro. Su continuidad al frente del equipo todavía no está plenamente garantizada, ya que la comisión deportiva no ha despejado las dudas sobre su situación, aunque sí lo mantiene como primera opción. Los resultados, en cualquier caso, se erigen como el argumento definitivo que debe sostener esa confianza.

Entrenamiento del FC Cartagena / Prensa FC Cartagena

El escenario, a priori, parece propicio para que el Cartagena dé un paso adelante. El cuadro cartagenero recibe al colista de la categoría, un Marbella que presenta números discretos lejos de su estadio: una victoria, tres empates y siete derrotas en once encuentros como visitante. El conjunto malagueño ocupa la última posición con 18 puntos, a diez de la permanencia que precisamente marca el equipo cartagenerista.

Sin embargo, la escuadra albinegra no puede permitirse concesiones. El Cartagena se encuentra apenas un punto y un puesto por encima de la zona de descenso, una situación que convierte el choque en una prueba de máxima exigencia competitiva. Los tres puntos se antojan fundamentales para evitar complicaciones mayores y encarar con mayor serenidad un calendario inmediato especialmente exigente.

En el plano deportivo, Raúl Guillén deberá despejar varias incógnitas en su once inicial, especialmente en el centro de la defensa. En la portería se da por segura la presencia de Lucho García, mientras que en la zaga existe la duda entre Rubén Serrano y el reciente fichaje Eneko Ebro, titular en el último encuentro ante el Hércules.

En el centro del campo se prevé la titularidad de Benito Ramírez en la banda izquierda, mientras que en el costado derecho apunta a repetir el también recién incorporado Yanis Rahmani. En ataque, con Kevin Sánchez entre algodones durante la semana, todo apunta a que Pablo de Blasis actuará en la mediapunta, con Chiki como referencia más adelantada. El técnico confirmó que el único lesionado es Marco Carrascal, aunque varios jugadores han arrastrado molestias durante los últimos días.