Atletismo
El ciezano Manu Bermúdez, subcampeón de España de marcha maratón
El primer Campeonato de España sobre la distancia se ha celebrado en Cieza
José Bermúdez
El atleta ciezano Manuel Bermúdez Jiménez ha conquistado la medalla de plata en el Campeonato de España de marcha atlética en la distancia de maratón, que se estrena este año en el programa de la World Athletics. El murciano, con un tiempo de 3h.14:17, ha concluido en la segunda plaza en un campeonato que se ha celebrado en su tierra, en Cieza, donde el campeón ha sido el andaluz José Manuel Pérez Rubio, con 3h.11:01. El podio lo ha completado Javier de Arriba Castilla (3h.16:16), aunque la línea de meta en tercera posición la ha cruzado el ecuatoriano Alexander David Hurtado (3h.14:18), que está afincado en Cieza y entrenador por José Antonio Carrillo.
Bermúdez, pese a que en las últimas semanas no ha podido entrenar con regularidad por unos problemas físicos, ha realizado una carrera inteligente, guardando en los primeros kilómetros para ir superando rivales hasta que en el kilómetro 32 se ha situado en la segunda plaza. Aunque Hurtado le ha dado caza en el 37, en los últimos mil metros ha logrado superar al ecuatoriano. De esta forma, el ciezano del UCAM Athleo Cieza se ha ganado la plaza para estar en la Copa del Mundo, que se disputará en Brasil en el mes de abril, con el equipo español, con el que ya conquistó hace un año el título de campeón de Europa.
Asimismo, otro ciezano, Daniel López Ruiz, ha conquistado el título en categoría Master (veteranos), con 4h.12:25, imponiéndose también en Master 40.
En la prueba femenina, la catalana Laura Monje Martínez se ha convertido en la primera campeona de España de la historia en maratón. Con un tiempo de 3h.45:30 ha conquistado el oro, completando el podio Beatriz Cantero Moreno, con 3h.53:31, y Ainhoa Pinedo González, con 3h.57:09.
El Nacional de media maratón, el 8 de marzo
Además, Cieza volverá a ser sede de un Campeonato de España de marcha el próximo domingo 8 de marzo. En esta ocasión será sobre la distancia de media maratón.
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- Los agricultores denuncian el 'despilfarro hídrico' en la cuenca del Segura tras las borrascas
- Las rachas de viento provocan estragos en la Región de Murcia
- El viento deja la etapa de la Vuelta a Murcia en 10 kilómetros en Santomera