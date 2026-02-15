El ciezano Manu Bermúdez, subcampeón de España de marcha maratón

El atleta ciezano Manuel Bermúdez Jiménez ha conquistado la medalla de plata en el Campeonato de España de marcha atlética en la distancia de maratón, que se estrena este año en el programa de la World Athletics. El murciano, con un tiempo de 3h.14:17, ha concluido en la segunda plaza en un campeonato que se ha celebrado en su tierra, en Cieza, donde el campeón ha sido el andaluz José Manuel Pérez Rubio, con 3h.11:01. El podio lo ha completado Javier de Arriba Castilla (3h.16:16), aunque la línea de meta en tercera posición la ha cruzado el ecuatoriano Alexander David Hurtado (3h.14:18), que está afincado en Cieza y entrenador por José Antonio Carrillo.

Bermúdez, pese a que en las últimas semanas no ha podido entrenar con regularidad por unos problemas físicos, ha realizado una carrera inteligente, guardando en los primeros kilómetros para ir superando rivales hasta que en el kilómetro 32 se ha situado en la segunda plaza. Aunque Hurtado le ha dado caza en el 37, en los últimos mil metros ha logrado superar al ecuatoriano. De esta forma, el ciezano del UCAM Athleo Cieza se ha ganado la plaza para estar en la Copa del Mundo, que se disputará en Brasil en el mes de abril, con el equipo español, con el que ya conquistó hace un año el título de campeón de Europa.

Daniel López, a la derecha, con su medalla de campeón de España master / José Bermúdez

Asimismo, otro ciezano, Daniel López Ruiz, ha conquistado el título en categoría Master (veteranos), con 4h.12:25, imponiéndose también en Master 40.

En la prueba femenina, la catalana Laura Monje Martínez se ha convertido en la primera campeona de España de la historia en maratón. Con un tiempo de 3h.45:30 ha conquistado el oro, completando el podio Beatriz Cantero Moreno, con 3h.53:31, y Ainhoa Pinedo González, con 3h.57:09.

Además, Cieza volverá a ser sede de un Campeonato de España de marcha el próximo domingo 8 de marzo. En esta ocasión será sobre la distancia de media maratón.