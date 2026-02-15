El camino al liderato pasa por La Victoria para la Deportiva Minera

La Deportiva Minera afronta esta tarde, a partir de las 17:00 horas (televisado por Football Club), uno de los desafíos más exigentes de la temporada con su visita al Estadio de La Victoria, donde le aguarda el Real Jaén. El conjunto de Llano del Beal comparece en tierras jienenses en el momento más dulce del curso, espoleado por una dinámica de resultados que ha reforzado su candidatura al ascenso.

El cuadro cartagenero ha firmado un inicio de 2026 sobresaliente, con cuatro victorias consecutivas y cinco triunfos en sus seis últimos compromisos, una racha que le ha catapultado hasta la segunda posición de la tabla. Bajo la dirección de Checa, el equipo minero no sólo se aferra al objetivo del play off, sino que ha elevado sus miras hacia cotas mayores. El liderato, actualmente en poder del Águilas, se ha convertido en una meta tangible al tenerlo a un punto, aunque, eso sí, el conjunto costero cuenta con un partido menos, circunstancia que mantiene abierta la pugna por el primer puesto.

Desde el seno del club rojillo se interpreta este encuentro como una oportunidad estratégica para seguir consolidando su crecimiento y mantener el pulso por el ascenso directo. No obstante, la asignatura pendiente de la Deportiva Minera continúa siendo su rendimiento lejos de casa. El conjunto del Llano del Beal ha sumado 14 puntos en 11 jornadas como visitante, unos registros aceptables, aunque sensiblemente inferiores a su fortaleza como local. Mejorar estas prestaciones a domicilio se antoja decisivo para sostener sus aspiraciones de alcanzar la cima.

Roberto Alarcón, jugador de la Deportiva Minera / Prensa Deportiva Minera

Enfrente estará un Real Jaén situado en la décima posición con 29 puntos, apenas uno por encima de los puestos de play out, lo que confiere al choque una trascendencia capital también para los intereses del conjunto andaluz. El equipo jienense atraviesa igualmente una etapa de estabilidad competitiva, con seis jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Sin embargo, su balance reciente —dos victorias y cuatro empates— evidencia las dificultades del cuadro blanco para transformar su solidez en triunfos, una circunstancia que le obliga a sumar de tres en tres para alejarse definitivamente de la zona comprometida de la clasificación.

Se medirán, por tanto, dos escuadras en dinámicas positivas, dos bloques que no conocen la derrota desde el pasado año 2025 y que comparecen con objetivos bien definidos. Para la Deportiva Minera, el encuentro representa una ocasión inmejorable para reafirmar su condición de aspirante al liderato; para el Real Jaén, una oportunidad de tomar oxígeno y distanciarse de los puestos de peligro.