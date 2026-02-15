El Alhama ElPozo sigue acumulando derrotas

No hubo sorpresa. El Real Madrid también ganó al Alhama El Pozo por 0 goles a 3, merced a una superioridad absoluta. El equipo alhameño luchó lo que pudo, lo intentó, pero no tuvo opciones. Solo en los instantes finales dispuso de algunas acciones para acortar distancias. La murciana Eva Navarro jugó los últimos diez minutos en el Real Madrid. La gran actuación de la portera Sol Belotto evitó que su equipo encajara mas goles.

Se enfrentaban en un perfecto césped el segundo clasificado y el segundo por la cola. Claro color madridista. Pese al visitante de lujo, las gradas del Artés Carrasco no estuvieron especialmente pobladas. Algo más de lo normal, pero poco. Todo lo contrario ocurrió cuando jugó en Lorca el FC Barcelona.

Mientras el técnico local, Randri Garcia, realizaba dos variaciones con respecto al equipo que perdió en Tenerife, el visitante, Pau Quesada solo repetia con la portera Misa con respecto al equipo que ganó el pasado jueves en Champions al Paris FC. Guardó a las "buenas" para el partido de vuelta de la competición europea.

Las alhameñas salieron muy valientes. Intentaron meter algo de miedo en los primeros minutos, pero su partido se quedó en eso. Pronto, el Real Madrid se hizo con el control. No tenía prisa. Jugaba con mucha comodidad, con holgura en cada acción. La presión de las alhameñas era tímida. Estaban más preocupadas de defender cerca del área.

A los ocho minutos llegó el primer tanto. Controló Iris Ashley dentro del área, dejó a Bennison y la sueca, de buen derechazo, logró que el balón entrara en el marco de la paraguaya Sol Belotto; eso si, con la colaboración de Yannel, que fue la última que tocó el cuero.

Las madridistas eran conocedoras de que, sin mucho esfuerzo, se iban a llevar los tres puntos. Los goles eran cuestión de tiempo. El dominio era absoluto. A los veintiséis minutos llegó el segundo. Tras un corner, la local Estefa tocó el balón con las manos después de que Redondo rematara de cabeza. La colegiada fue avisada por el VAR y decretó la pena máxima lanzada por la francesa Toletti, engañó a Sol y marcó.

El Alhama El Pozo llegaba con mucha timidez al portal de Misa, quien estaba teniendo un partido muy plácido. Por contra, la portera local fue protagonista en el descuento del primer tiempo. En esa misma acción el balón tocó en su larguero dos veces y la citada cancerbera evitó el tercero del Real Madrid con un gran paradón. Final del primer tiempo con clara ventaja madridista. Muy superior el Real Madrid al Alhama El Pozo. Setenta y cinco por ciento de posesión del balón.

Las mismas protagonistas de la primera parte salieron de inicio en la segunda. Con apenas dos minutos de juego, llegó el tercero. Buen centro desde la izquierda con remate de Pau de cabeza, repelió Sol y machacó Alba Redondo. Hubo revisión por un posible fuera de juego, pero el gol subió al marcador.

La tónica del partido no cambió en ningún momento. Tímidos ataques del Alhama quien a pesar de los goles encajados seguía preocupado más por defender que atacar. Las madridistas jugaban muy relajadas.

El Alhama El Pozo se atrevió en los últimos minutos. La llegada en el mercado de invierno, Maria José, de cuarenta y un años, remató en plancha cerca del palo. En el setenta y siete, la portera Misa evitó que Yiyi acortara distancias. Fue el único bagaje ofensivo del Alhama El Pozo en todo el partido. La salida al campo de Athenea del Castillo fue otro problema añadido para la zaga local.

El Alhama El Pozo acumula derrotas; ya son doce seguidas con seis partidos sin marcar. El equipo alhameño volverá a jugar el próximo sábado ante el Madrid CFF a las doce en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.