El Alhama ElPozo recibe al Real Madrid de Eva Navarro con mucho que ganar

Esta mañana, a las doce en el estadio Artés Carrasco, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada veinte de la Liga F que va a enfrentar al Alhama ElPozo y al Real Madrid.

El choque tiene claro color visitante. Solo hay que observar los números de unas y otras. El conjunto blanco, que está disputando la Champions y en el que milita la internacional yeclana Eva Navarro, es segundo con cuarenta y cuatro puntos, y las alhameñas son vicecolistas con solo nueve. Las murcianas llevan once derrotas consecutivas y trece partidos sin ganar. Solo han triunfado en dos encuentros, pero siguen con los mismos puntos que el Dux Logroño, equipo que marca la salvación.

El partido de esta mañana no es de la liga de las azulonas, las cuales intentarán dar la sorpresa o al menos encajar el menor número de goles que puedan. En la primera vuelta, el Real Madrid, que viene de ganar en París al PSG en el partido de ida de la Champions League (2-3), se impuso por 5-0.

La directiva que preside Antonio García volverá a hacer su particular agosto en febrero, ya que al igual que pasó ante el Barcelona, las gradas del recinto lorquino van a registrar una gran afluencia de público. No tanto como ante las azulgranas, pero sí habrá un magnífico ambiente. Han fletado autobuses para llevar gente desde Alhama a Lorca.

El conjunto alhameño disputó el pasado miércoles un choque amistoso en Pinatar Arena, que perdió por 0-1 ante el Chicago Stars. El técnico, Randri García, ha comentado en la previa de este partido que «hemos mejorado en el aspecto defensivo. Tenemos que seguir la misma línea del pasado fin de semana en Tenerife. Ya sabemos del potencial del Real Madrid, pero también creemos que podemos puntuar en este encuentro».

La colegiada catalana Ylenia Sánchez será la encargada de dirigir el partido en el Artés.