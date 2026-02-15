El Águilas visita a La Unión para continuar en lo más alto

El Águilas FC retoma el calendario después de que la pasada jornada se tuviera que aplazar su encuentro ante el Recreativo de Huelva debido al temporal que afectó a la Península Ibérica. El conjunto de Adrián Hernández visita a La Unión Atlético con la intención de mantenerse en lo más alto del grupo IV de Segunda Federación (12.30 horas) y lo hace con las con dudas de Mario Abenza y Antonio Sánchez. Además, el recién llegado Adri Pérez cuenta con muchas papeletas para entrar en el once del técnico murciano. No será una tarea fácil para el Águilas ante La Unión, puesto que es un equipo que, aunque se encuentra en una mala racha de resultados y acomodado en la zona media de la tabla, cuenta con piezas importantes para crear peligro. Así pues, continúan muchos de los nombres que le llevaron el pasado año a firmar la mejor campaña de su historia: Francis Ferrón, El Kounni, Armando, Jaime Santos, Bernabéu, Víctor Mena o el aguileño Diego Ruiz, entre otros.