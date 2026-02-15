Un Águilas sólido y eficaz se impone en Totana para seguir en lo más alto

El Águilas CF firmó un triunfo de peso (1-2) en Totana tras imponerse a La Unión Atlético en un encuentro marcado por la temprana expulsión local y la eficacia del conjunto costero en las acciones a balón parado. El equipo de Adrián Hernández, sin necesidad de desplegar su mejor versión, volvió a demostrar su solidez competitiva para sumar tres puntos que le permiten continuar una jornada más en lo más alto del Grupo IV de Segunda Federación.

El choque, disputado en la Ciudad Deportiva Valverde Reina, quedó condicionado desde muy pronto. Apenas se habían consumido quince minutos cuando el colegiado mostró la cartulina roja directa a Josema Raigal, mediapunta de La Unión Atlético, por una entrada sobre Uri en el centro del campo en una acción sin aparente peligro. La decisión obligó al conjunto local, que protestó la acción de manera vehemente y le costó también la expulsión a su técnico José Miguel Campos, a recomponer su planteamiento y afrontar prácticamente todo el partido en inferioridad numérica.

Johan y Márquez pelean por un balón / Prensa La Unión Atlético

Pese a ello, el equipo que actuaba como local en Totana no perdió el pulso competitivo durante la primera mitad. Lejos de replegarse sin más, La Unión Atlético supo sostener el ritmo del partido, igualó la intensidad del líder y encontró en el balón parado su principal argumento ofensivo, generando cierta inquietud sobre la portería defendida por Salcedo.

Sin embargo, la pegada del Águilas terminó por inclinar la balanza antes del descanso. En el minuto 37, un saque de esquina botado por Pedrosa al segundo palo encontró la cabeza de Uri, que se elevó con autoridad para firmar el 0-1 y encarrilar el encuentro para los visitantes. El tanto reforzó la confianza del conjunto blanquiazul y dejó tocado a un rival que, aun así, no renunció al partido.

Ficha técnica La Unión Atlético: Joel Jiménez, Roan, Diego Ruiz, Mario Gómez (Ekhiotz, 74), Márquez (Mena, 88), Guille Bernabéu (Cambil, 88), Yerai (Armando, 74), Jaime Santos, Jesús, Raigal y Mike Cevallos (Francis Ferrón, 88). Águilas FC: Salcedo, Johan, Uri, José Mas (Ebuka, 46), Héctor Martínez (Pipo, 70), Abenza (Yasser, 70), Adri Pérez, Aitor, Kevin Manzano (Castedo, 46), Pedrosa y Chris Martínez (Boris Kouassi, 27). Goles: 0-1. Min. 37: Uri. 1-1. Min. 58: Abenza (p.p.). 1-2. Min. 75: Aitor. 1-3. Min. 82: Pedrosa. Árbitro: Castell Orozco. Amarillas a Mario Gómez, Diego Ruiz y Márquez; y a Chris Martínez, José Mas, Kevin Manzano y Uri. Expulsó con roja directa al local Raigal (15) y al técnico José Miguel Campos (16). Campo: Ciudad Deportiva Valverde Reina.

Tras el paso por vestuarios, La Unión Atlético encontró premio a su insistencia. Corría el minuto 58 cuando, nuevamente en una acción a balón parado, un córner botado al área terminó con un remate de cabeza de Abenza que, en su intento de despeje, introdujo el esférico en su propia portería, devolviendo la igualdad al marcador y encendiendo la esperanza local.

El empate dio paso a los mejores minutos del Águilas, que intensificó su dominio aprovechando la superioridad numérica. El conjunto de Adrián Hernández asumió el control del juego y terminó por desnivelar el choque en el tramo decisivo. En el minuto 75, tras un saque de banda desde el perfil derecho, Boris Kouassi protegió el balón de espaldas y lo cedió a Aitor, cuyo disparo ajustado devolvió la ventaja a los visitantes.

Abenza protege el balón ante la presión de Jaime Santos / Prensa La Unión Atlético

Con La Unión Atlético desdibujada y ya cansada por el esfuerzo del choque, el Águilas sentenció el encuentro a ocho minutos del final. Una ágil acción por banda derecha de Johan culminó con el balón en el perfil izquierdo del ataque, donde Pedrosa conectó un potente zurdazo, seco y preciso, que cerró el partido y aseguró los tres puntos.

Más allá del resultado, el triunfo refleja la madurez competitiva de un Águilas que sabe sufrir, adaptarse a las circunstancias y golpear en los momentos clave. En un campo exigente y ante un rival necesitado, el líder sacó adelante un encuentro complejo para mantenerse firme en la cima de la clasificación, confirmando su candidatura a todo en el presente curso.